Антон Алиханов: Места в больницах есть, лекарства мы выдаем

Данные, озвученные министром Мурашко, были основаны на устаревших сведениях одной из информсистем, заявил глава региона. Фото: Александр Подгорчук

Во вторник, 1 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 17 субъектах РФ осталось менее 5 процентов свободного коечного фонда, при этом ситуация с коронавирусом в Калининградской области и Санкт-Петербурге вызывает у федерального Минздрава «наибольшую тревогу». Спустя час региональный оперативный штаб привел другие данные – в области свободно более 18% коек для пациентов с COVID и пневмониями.

- Сейчас в области пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают 21 стационар, в которых развернуто 1994 койки, из них занята, по состоянию на вторник, 1621 койка. Свободными остаются 373 «ковидные» койки, - заявили в оперштабе.

Ситуацию с числом коек был вынужден комментировать губернатор Антон Алиханов, отвечая на многочисленные вопросы в своем Instagram.

- Мы уже переговорили с министром. Он будет у нас в ближайшие дни, покажем всё на месте. Сегодня свободно 373 койки для лечения ковид и пневмоний, это 18,7 процентов, - написал Алиханов, отметив, что это данные на «вчерашний день».

По его мнению, данные, озвученные министром Мурашко, были основаны на устаревших сведениях одной из информсистем, которые уже актуализируют. Кроме этого, необходимо помнить о градации коек «на различные типы».

Прокомментировал Алиханов и появившуюся в федеральных СМИ информацию о «махинациях» со статистикой по смертности от коронавирусу.

- Никаких аргументов или доказательств махинаций со статистикой никем не приведено. Главный итоговый показатель - общая смертность. Она будет учитывать, как мы оперировали коечным фондом, и помимо борьбы с коронавирусом, организовали медицинскую помощь больным с другими заболеваниями, - заявил Алиханов. - За 9 месяцев этого года прирост смертности был 0,8% к аналогичному периоду прошлого года, сейчас рост уже более заметный - около 5%, но это ниже показателей многих регионов.

Он также заявил, что в области пациентам с COVID и ОРВИ стали выдавать бесплатные лекарства, а том числе, для лечения дома.