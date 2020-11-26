Коронавирус в Калининграде, последние новости на 26 ноября 2020 года

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По состоянию на 00 часов 26 ноября в Калининградской области зарегистрированы 10 523 случая COVID-19. Обследованы 358 283 человека, 7084 человек выздоровели, умерли 114, остаются под медицинским наблюдением 2325 человек.
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Фото: Яндекс
Среди заболевших за прошлые сутки:
- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 38 пенсионеров;
- 17 работающих на промышленных предприятиях;
- 16 неработающих
- 14 медицинских работников;
- 10 сотрудников образовательных учреждений;
- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 работников торговли;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника санаторно-курортных учреждений;
- сотрудник гостиницы;
- 7 учащихся (ШИЛИ, школы №№ 10,22 и 29);
- 6 воспитанников детских садов (д/с 4 Черняховск, д/с 56, 107,40,37,136 Калининград);
- 4 студента (колледж предпринимательства, БФУ, РАНХиГС, БГА);
- ребенок до года;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждения культуры.