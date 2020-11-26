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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 26 ноября 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 26 ноября
Николай Литвинов
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 00 часов 26 ноября в Калининградской области зарегистрированы 10 523 случая COVID-19. Обследованы 358 283 человека, 7084 человек выздоровели, умерли 114, остаются под медицинским наблюдением 2325 человек.

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Фото: Яндекс

Среди заболевших за прошлые сутки:

- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 38 пенсионеров;

- 17 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 неработающих

- 14 медицинских работников;

- 10 сотрудников образовательных учреждений;

- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 работников торговли;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника санаторно-курортных учреждений;

- сотрудник гостиницы;

- 7 учащихся (ШИЛИ, школы №№ 10,22 и 29);

- 6 воспитанников детских садов (д/с 4 Черняховск, д/с 56, 107,40,37,136 Калининград);

- 4 студента (колледж предпринимательства, БФУ, РАНХиГС, БГА);

- ребенок до года;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения культуры.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Калининграде 2020: последние новости

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