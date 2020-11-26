Калининградец Сергей Харченко, написавший музыку для «Доктора Преображенского»: Нас всех спасла Алсу

Сейчас наш земляк в Москве, продолжает писать музыку для кино. Фото: Facebook

На Первом канале стартовал новый сериал «Доктор Преображенский», музыку для которого целиком написал наш земляк Сергей Харченко.

Интересно, что когда калининградец дал послушать композиции продюсеру «Cosmos Studio» Александру Акопову, тот сказал: «Это не кино-музыка, но нам именно это и нужно».

- Дело в том, что есть определенные музыкальные стандарты, которые встречаются в фильмах. Это особый способ изложения музыкальных фраз. У меня же был другой подход изначально, - рассказывает Сергей.

В итоге его мелодии из фильма получились запоминающимися: их можно насвистеть, под них легко двигаться, танцевать.

С заглавной песней Сергею помог еще один наш земляк, основатель проекта «Bestinspace» Глеб Ильюша.

- Эту песню для титров мы написали очень быстро, в последний момент, когда кино было уже готово. Хотя с ней, конечно, пришлось помучиться. Мы долго искали вокалистку, - рассказывает Сергей.

Пробовалась Наталья Ветлицкая, Варвара, другие артистки, а спела в итоге Алсу.

- Мы были в отчаянии, время уходило. Алсу попала по настроению, по энергии. Она нас спасла в последний момент. Переговоры с ней были короткими и результат нас обрадовал. – сказал Сергей.

Сейчас наш земляк в Москве, продолжает писать музыку для кино. Так что не исключено, что скоро мы снова услышим его произведения.

«Доктор Преображенский» – это фильм о талантливом хирурге, который работает в Институте красоты на Арбате, он первый в стране проводит сложнейшие операции: исправляет лицо после аварии и возвращает молодость героине истории. Действие сериала разворачиваются в 1960-е. Тогда доступ к пластической медицине имела только элита – партийная верхушка и звезды сцены. Главную роль в котором исполнил Денис Шведов (актера играл в сериалах «Майор», «Мажор», «Налет»).