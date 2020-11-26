Музей АВТОТОР открыл двери для посетителей

Торжественная церемония открытия музея. Фото: предоставлено компанией.

Музей АВТОТОР открылся на территории завода в микрорайоне имени Космодемьянского в среду, 25 ноября. Дату выбрали неслучайно: именно в этот день в 1994 году была официально зарегистрирована компания АВТОТОР.

Экспозиция музея насчитывает более 250 предметов и занимает целый этаж административного здания на улице Магнитогорской, 4. Уже у входа посетителей встречает самый крупный экспонат - первый KIA Clarus, выпущенный в Калининграде. Невероятно, но автомобиль удалось отыскать в Тольятти и выкупить обратно у владельца.

У входа посетителей встречает самый крупный экспонат - первый KIA Clarus, выпущенный в Калининграде. Фото: предоставлено компанией.

Среди других сокровищ музея - символический «золотой» ключ, которым торжественно открывали двери только построенного завода, архивные фотографии, полученные АВТОТОР награды и копии важнейших документов, включая приказ № 1 о приеме на работу первых автоторовцев и указ президента Ельцина об оказании поддержки автомобильному производству в Калининграде. Есть на выставке даже датированные 1946 годом платежные документы механического завода (на его месте расположен сейчас АВТОТОР) - среди фамилий его работников еще встречаются немецкие. Рядом с витринами установлены мультимедийные экраны, позволяющие посмотреть фото- и видеохронику и даже узнать некоторые секреты современного производства.

Выступая на церемонии открытия музея, основатель АВТОТОР Владимир Щербаков напомнил, что четверть века назад в проект создания автозавода в Калининграде мало кто верил, но время все расставило по своим местам. Сегодня АВТОТОР - самое крупное в мире предприятие по контрактной сборке автомобилей. Компания обеспечивает работой около 30 тысяч человек, производя около половины объемов всей товарной продукции Калининградской области.

- Всего этого удалось достичь не только потому, что нам повезло, но и потому, что мы честно, много и от души работали, - подчеркнул Владимир Щербаков. - Наша благодарность тем из нашего поколения, кто сегодня жив, и тем, кого, к сожалению, среди нас нет: Валерию Николаевичу Соколову, Владимиру Тихоновичу Рындину, Михаилу Борисовичу Туркину и многим другим. В нашей истории есть то, чем мы гордимся, и есть будущее, которое нам под силу. И кто бы и как нас ни критиковал, какой бы скепсис нас ни окружал, мы все равно это сделаем. Я в этом уверен!

Открытие музея посетил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Фото: предоставлено компанией.

Посетивший церемонию министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заметил, что АВТОТОР давно стал одним из тех символов, которые прочно ассоциируются с нашим регионом.

- Знаю, что среди туристов всегда есть желающие побывать на АВТОТОР, поэтому не сомневаюсь, что в музее будет много посетителей, - сказал министр.

Одной из тех, кто помогал создавать экспозицию, стала ветеран АВТОТОР Жанна Мальцева. Она трудится в компании уже 23 года.

- Эмоции очень сильные, - призналась Жанна Анатольевна. - То, что здесь запечатлено на фотографиях, - мы все это видели вживую, во всем этом сами участвовали, когда строили свой завод и вкладывали не только свой труд, но и свою душу. Я убеждена, что каждый работник АВТОТОР должен знать историю нашего предприятия и гордиться ею.

Директор музея Татьяна Мороз пообещала, что коллекция обязательно будет пополняться новыми экспонатами:

- Для нас создание музея было мечтой, и с помощью талантливых энергичных людей, любящих свой коллектив, эта мечта реализовалась. Мы еще раз доказали, что команде АВТОТОР все по плечу!