В Калининграде мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

На месте работают спецслужбы. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде вечером в четверг, 26 ноября, случилась трагедия в обычно тихом Центральном районе. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Чернышевского обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Говорили очевидцы и о выстрелах. На место выехали сотрудники полиции и спецслужбы.

Как сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя регионального Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Наталья Гацко, по предварительной информации, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой.

По неподтвержденной пока информации трагедия развернулась на глазах у прохожих, среди которых были дети.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Калининградской области незамедлительно была организована доследственная проверка.

«Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия», - отметили в СК.

На месте работают следователи и криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.