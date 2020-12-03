Коронавирус в Калининграде, последние новости на 3 декабря 2020 года

За сутки от коронавируса умерли три человека, выздоровел 391 пациент. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области за сутки был выявлен 191 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего в области по состоянию на четверг, 3 декабря, зарегистрировано 12 037 случаев заболевания.

За сутки в области был выявлен 191 новый случай коронавируса Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 46 пенсионеров;

- 14 медицинских работников, в том числе 4 выявлено по результатам скрининга;

- 11 работающих на промышленных предприятиях;

- 13 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 8 работников торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника предприятия пищевой промышленности;

- 2 сотрудника учреждения культуры;

- 2 сотрудника банка;

- сотрудник охранного предприятия;

- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 18 учащихся (школа 6, Гимназия 1, школа 8, 13, 31, Гимназия 40 Калининград, Гимназия 2, школа 4 Черняховск, Гимназия Гурьевск, Гимназия 7, школа 4 Балтийска);

- 5 студентов (КГТУ, Колледж предпринимательства, БГА, БФУ);

- 17 неработающих

В оперштабе «Комсомолке» сообщили, что за сутки от коронавируса умерли три человека, выздоровел 391 пациент. Всего от коронавируса с начала пандемии выздоровели 8925 человек, под медицинским наблюдением остаются 4364 человека.