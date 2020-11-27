Построить очистные в Калининграде помешала обувь жителей Кенигсберга XIV века

Археологам по-прежнему попадаются вот такие удивительные находки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кажется, все калининградцы знают о существовании канализационного стока – нечистоты выходят прямо в Преголю аккурат напротив гостиниц на набережной. Тут же спорткомплекс «Юность», уличные кафешки, сувенирные лавки для туристов. Красота! И над этим всем – зловонный запах канализации, а в реке – огромное коричневое пятно.

О судьбе стока в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз.

- Этот сток – тот видимый перелив, который идет через систему ливневой канализации. У нас канализационная насосная станция №1 построена в 1910 году, работает более 100 лет. Ее проектная нагрузка сейчас составляет 18 тысяч кубических метров в сутки. При обильных ливневых осадках идет переток стока ливневой канализации в хозбыт канализацию. Собственно, все смешивается и попадает в речку, и появляются эти печальные события, которые мы наблюдаем в районе гостиниц, - объяснил министр.

По словам чиновника, еще в 2016 году приняли решение разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию канализационной насосной станции №1. Она находится между «Юностью» и Московским проспектом). А деньги изыскали только в 2020 году: провели конкурсные процедуры, получили разрешение на строительство. Однако, стройка так и не началась.

- При проведении археологических работ на данном объекте, археологи дошли до слоя уже XIV века, было обнаружено много артефактов, которые необходимо сохранить. Затянулась археология. Планировали, что археологи завершат работы на культурном слое XVI века, но из-за множества артефактов XV и XIV веков, слой увеличился до 8 метров, - говорит Сергей Черномаз. – Там находят в первозданном виде обувь, кожаные изделия. Археологов мы не подгоняем, но просим ускориться. Планово мы хотели завершить археологию до 15 октября, но сегодня понимаем, что археологи выйдут с площадки не ранее 1 декабря. Только после этого мы сможем приступить к строительно-монтажным работам.

Итак, чтобы увеличить мощность очистных с 18 до 43 тысяч кубических метров в сутки, нужно 270 миллионов рублей из бюджета. Технический ввод новых очистных сооружений планируют не раньше ноября 2021 года.

При этом Сергей Черномаз отметил, что в течение этого года ожиданий сток нечистот будет… как и прежде, вытекать в Преголю.

- Да, так и есть. К сожалению, затампонировать сток мы не можем. Потому что иначе вода все равно найдет путь и это может привести к подтоплению подвалов ближайших жилых домов, объектов капитального строительства, - говорит министр.

Все это значит, что грязно-мутное пятно канализации в реке и горожане, и туристы, будут наблюдать еще долго. Запах тоже никуда не денется.

По словам чиновника сейчас ставить дополнительные фильтрационные устройства на общесплавную довоенную систему ливневой канализации «крайне сложно и очень затратно».

- И это будет в данном случае неэффективно, поскольку с тем залповым сбросом, который происходит при обильных осадках, фильтрационные установки не справятся. Выход один – переключить сток на КНС1, что мы и делаем, - заключил министр.