Актер Евгений Воловенко: «Я уговорил продюсера на съемки в Калининграде»

С партнерами по съемкам Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным у Александра Воловенко завязались настоящие дружеские отношения. Фото: из архива героя публикации

Исполнитель главной роли в сериале «По закону военного времени», очередную часть которого снимали в Калининграде – наш земляк. Евгений Воловенко в нашем городе родился и вырос, а потом уехал покорять Москву и стал артистом. Съемки пятого сезона военной драмы продолжались все лето и вот подошли к концу.

«Меняюсь ради любимой»

Как только выдавалось свободное время, Евгений Воловенко отправлялся на Куршскую косу: гулять по пляжу и лесным тропинкам. Там мы и поговорили, под проливным дождем.

- Непогода меня не пугает совсем! Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда. Вообще, Куршская коса - это для меня настоящее место силы, сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Она будто живая. Сегодня был в районе турбазы «Дюны», так там фонарные столбы почти полностью занесены песком, представляете!? А под песком дорожки и все воспоминания моего детства о косе. В этом есть символизм.

- В дождливые осенние дни тут совсем немноголюдно.

- Мне это как раз нравится, приезжаю сюда, чтобы скрыться от людей. Для меня это важно – побыть одному, если нет возможности побыть с семьей. Мне есть о чем подумать. Много стремлений, планов, мыслей.

- Каким был для вас этот непростой год?

- Во мне произошло много положительных изменений. И тот путь, по которому я иду сегодня, меня радует. Я привел в порядок мысли и тело. С последним интересно получилось. Вообще, по-моему, случайностей не бывает, все происходит так, как должно быть. И в последний момент человек встает перед выбором. Как на перекрестке, когда нужно решить, в какую сторону двигаться дальше. С нами часто есть люди, которые в силу искренней дружбы, любви, несут нам что-то позитивное. В суете у нас не всегда получается это увидеть. А зря! Внимательнее нужно быть.

Так вот, когда я приехал в Калининград, и стартовали съемки, мне позвонил приятель. Заметил, проезжая мимо на машине. Мы встретились, и он рассказал, что есть спортзал, где он занимается и что у него есть тренерский опыт. Я так обрадовался! Потому что при моем отношении к этому делу (смеется)… Мужчины, которые, скажем так, пытаются подружиться со спортом, меня поймут. Приехав в Калининград, я дома первым делом достал гирю. Несколько раз ее дернул и решил, что буду заниматься. Но прошел день, второй, а гиря стоит до сих пор. Это при том, что поставил ее специально на неудобное место, чтобы нужно было обходить. И если бы не друг, который затащил меня в спортзал, то ничего бы не изменилось.

Я прилагаю много усилий, чтобы сделать себя лучше. Вижу сейчас результат и, уверен, его увидят и зрители в будущих фильмах.

- Думаю, все ради любимой женщины?

- В том числе, конечно. Девять лет назад я встретил свою будущую жену Диану Розовлян, она тоже актриса. Моя жена – человек, который изменил мое понимание жизни, поменял мою шкалу ценностей. Диана направила меня на правильный путь. С того момента в жизни все наладилось, нашлись ориентиры. К любой цели мы идем вместе. Семья – это великая сила, тыл. Но любые отношения это качели: бывают дни веселые, а бывают тяжелые. Когда два человека вместе, они в ответе друг за друга и за это серьезное решение быть вместе. Раньше, в силу обстоятельств и возраста, я что-то не понимал. В этом году переосмыслил отношения и ценности. В жизни мы порой делаем неправильные шаги. О чем-то жалеем. С другой стороны – у каждого своя жизнь и все мы имеем право на ошибки. Главное в том, что, отработав, обернувшись назад, нужно сделать выводы. Как говорил в армии мой командир когда-то: «Живя в настоящем, думайте о будущем». А еще не помешает оглянуться назад и понять, к чему это все и для чего.

«Наш труд оценит зритель»

- Что касается съемок - все получилось так, как планировалось?

- Дома и стены помогают. Мне было очень комфортно сниматься. У нас появились новые персонажи, на эпизодических ролях с самоотдачей отработали молодые перспективные актеры Антон Морозов, Александр Дуденков. Ну, а сценарий должен оценить зритель. Я же свою работу стараюсь делать хорошо всегда, и не важно, о каком проекте идет речь.

Часто слышу мнения людей, которые спешат сделать выводы, не имея представления о тонкостях, о деталях. Говорят: «Мы бы сделали лучше». Я говорю: «Ребята, идите и делайте!». Это концепция современного общества – сидеть перед монитором и осуждать.

- Вы уже который год работает в команде с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным. Не устали друг от друга?

- Об этом и речи нет! С дядей Саней у нас дружеские отношения только укрепились. Моя дочь с ним очень любит разговаривать по видеосвязи: смеется, улыбается. С супругой Александра Васильевича, Юлией Владимировной Монаховой, мы тоже хорошо общаемся. Они мне как родственники уже.

Дружим мы и с Катей Климовой. Она профессионал, очень сильная актриса. А как выручает там, где нужна серьезная драматургия! Эти сцены становятся, что называется, смотрибельными, тиражируются – люди накладывают на них разную музыку и получаются отличные клипы, истории про отношения людей, которые любят друг друга.

С режиссером Сергеем Виноградовым очень уютно работать. Мы его по-дружески называем львом. Есть в нем такая сильная грация, походка, пластика.

«Обидно, когда история рушится»

- Какой съемочный день особенно запомнился?

- Часть съемок была на Куршской косе в поселке Рыбачий. Я вернулся в тот домик, в который всегда приезжаю погостить к друзьям. Отработав 12-часовую смену, пришел и сел у окна. Море шумит, а где-то вдалеке гроза – от края до края вспышки молний. И дождь барабанит по крыше. И тут я понимаю: мало того, что я работу свою привез в Калининградскую область, так я еще косу, свое любимое место силы, «втащил» в работу. Я ощутил такую радость от того, что это происходит здесь и сейчас: любимая работа в любимом месте! Это была моя личная победа. Ведь, благодаря, в том числе, и моим серьезным усилиям, мы снимали 4-ю часть в Черняховске, а 5-ю часть снимаем в Калининграде. Изначально ведь сценарий был прописан несколько по-другому. Я ездил выбирать локации, уговаривал продюсера.

- С локациями в Калининграде повезло. Один заброшенный мясокомбинат чего стоит.

- В моем детстве он еще работал. А вообще, все эти объекты я хорошо изучил, будучи мальчишкой, когда жил на Московском проспекте. Тогда детей не боялись отпускать и мы гуляли! Спрашивали друг друга: «Ты откуда?». И районы города назывались «База», «Вашингтон» и так далее. Калининградцы это помнят. Мы лазали по фортам и стрельбищам, а «Кронпринц», где мы тоже много снимаем, находится неподалеку от моей школы. Туда мы бегали кататься на тарзанке, когда прогуливали уроки или когда трудовик отпускал домой.

Актеры, которые приезжают в Калининград впервые, остаются под большим впечатлением. Отмечают, конечно, немецкое качество строительства. Говорят об эстетике зданий довоенного времени. Не то, что теперь – построил небоскреб из бетона, заселил туда огромное количество народу, взяв деньги за квадратные метры. Сегодня деньги решают все.

К сожалению, годы идут, а многие старые здания стоят в плачевном состоянии. Обидно, когда история рушится. Очень хотелось бы, чтобы власти города и области и люди, которые во власть рвутся, нашли возможности все это поддержать, восстановить. Чтобы люди не только карманы набивали, а думали о следующих поколениях, которым наверняка было бы интересно увидеть исторические здания, оставшиеся нам от Кенигсберга. Наконец, думали бы о туристах, которые приезжают в Калининград как раз за историей.