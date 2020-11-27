Коронавирус в Калининграде, последние новости на 27 ноября 2020 года

.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По состоянию на 27 ноября в Калининградской области зарегистрированы 10 902 случая COVID-19 (+190 за сутки). Обследованы 364 010 человек (+3264), 7084 человек выздоровели (+463), умерли 114, остаются под медицинским наблюдением 2823 человека (+251).
.
Фото: Яндекс
Среди заболевших за прошлые сутки:
- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 30 медицинских работников;
- 21 пенсионер;
- 14 неработающих
- 13 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 10 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 учащихся (Кадетский корпус в Гусеве, Гимназия №2 Черняховска, школа №6 и Лицей №1 Балтийска, Православная Гимназия, Классическая школа Гурьевска, школа №36 Калининграда);
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с №1 Светлый, д/с «Березка», д/с Багратионовска);
- 4 работника торговли;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника банка;
- сотрудник учреждения культуры;
- 2 вахтовика;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 2 студента (МФЮА, КМРК).