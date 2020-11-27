Коронавирус в Калининграде, последние новости на 27 ноября 2020 года

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 27 ноября в Калининградской области зарегистрированы 10 902 случая COVID-19 (+190 за сутки). Обследованы 364 010 человек (+3264), 7084 человек выздоровели (+463), умерли 114, остаются под медицинским наблюдением 2823 человека (+251).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших за прошлые сутки:

- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 30 медицинских работников;

- 21 пенсионер;

- 14 неработающих

- 13 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 10 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 учащихся (Кадетский корпус в Гусеве, Гимназия №2 Черняховска, школа №6 и Лицей №1 Балтийска, Православная Гимназия, Классическая школа Гурьевска, школа №36 Калининграда);

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с №1 Светлый, д/с «Березка», д/с Багратионовска);

- 4 работника торговли;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника банка;

- сотрудник учреждения культуры;

- 2 вахтовика;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 2 студента (МФЮА, КМРК).