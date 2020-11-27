Портрет копателя: зачем калининградцы ходят «к Деду за хабаром»

Этому "следопыту" подфартило - наткнулся на немецкую землянку. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области как ни в одном другом регионе России развито движение копателей. Нет, не копателей грядок, а тех, кто занимается поисками кладов, старинных монет или «эха войны». Окучивают поля и леса уже несколько поколений любителей старины, и поэтому за несколько десятилетий сложилась и своя копательская субкультура с собственной осознанной идентичностью и даже мифологией. Сторонний наблюдатель вряд ли поймет, что такое «подарок Деду», «шмурдяк», или что значит выражение «кладуху под катуху». Но для сообщества, к которому вольно или невольно относят себя копатели, это что-то вроде культурного кода, по которому определяется свой-чужой.

Как «задобрить Деда»

Внутри этой тусовки, в которой в регионе уже несколько тысяч человек, есть и свои «ветераны». По словам копателя, который пообщался с нами на условиях анонимности, «старички» даже любят подкалывать своих более молодых и неопытных коллег.

- Есть, например, такая местная туса под названием «Диггер Дивизион», - говорит наш собеседник. – В ней состоят очень результативные парни, которые в теме уже десять или даже больше лет. У них и свои знаки различия есть: нашивки, например, или нагрудные знаки, которые отливаются из найденного немецкого серебра. Чем-то они напоминают вермахтовые артефакты. Так вот эти парни делают что-то вроде небольших жетончиков из нержавейки и закапывают их на выбитом месте («выбитым местом» называют площадки, где, по мнению копателей, уже невозможно ничего найти – Ред.). На этих жетонах могут быть различные надписи, например, «привет лохам», «хабара нет» («хабар» - удачная находка – Ред.) или «копай глубже». А ниже – подпись «ДГ», то есть сокращение от «Диггер Дивизион».

Военные артефакты являются желанной добычей для любого копателя. Фото: Иван МАРКОВ

У «стариков» в ходу все еще остаются выражения, которые копатели используют с незапамятных времен. Например, они часто говорят «Дед порадовал», когда находят что-то действительно ценное. В этом случае мы касаемся вопроса копательской мифологии, близкой к язычеству. Главный (если не единственный) бог в ней – Дед. Он решает, кому открыть подземные секреты, а кого оставить ни с чем. Некоторые копатели перед тем, как включить металлодетектор даже совершают подобие обряда – приносят жертву Деду. Для этого достаточно закопать в поле или в лесу несколько монет. Называется этот обряд «задобрить Деда»

«Немцы» и патриоты»

Спутать копателя в лесу с каким-нибудь грибником очень сложно, потому что, как и представитель любой другой субкультуры, искатель кладов старается выделиться на фоне обывателя. Вероятно, это происходит даже неосознанно. В нашем регионе типажей обычно два. Условно назовем их «немец» и «патриот». Первый будет одет в плотный бундесверовский камуфляж, на ногах – берцы, за плечами – егерский рюкзак, на поясе – кожаный ремень с откопанной алюминиевой пряжкой сгинувшего члена гитлерюгенда, вермахта или СС, на голове – полевая кепка с черно-желто-красным флажком-мишенью на лбу. Бывают и более ортодоксальные варианты головных уборов. Например, реконструкторское суконное кепи вермахта с серебряным цветком эдельвейса на боку. «Патриот» не будет таким нарядным. Он предпочтет более простой полевой костюм «горка», а вместо немецкой атрибутики – советскую (реже российскую).

Интересно, что конфликты между «патриотами» и «немцами» очень редки, так как часто во внешний вид не вкладывается никакой идеологии (хотя, бывают и исключения из этого правила).

Поле, лес и свалка

Также калининградских копателей можно разделить на две большие группы по специализации. Первая группа занимается, в основном, разработкой немецких свалок, а вторая предпочитает прогулки на природе с металлоискателем. Первым металлодетектор практически не нужен, потому что «руда», которую они добывают из своих ям (глубина иногда доходит до трех-четырех метров), не «звенит»: это тарелки, чашки, бутылочки и пузырьки. В итоге, нужна только лопата и план старинных городских свалок в голове. Второй группе без детектора в лесу или поле делать нечего. У каждого такого прибора есть два главных элемента: «мозги» (блок управления) и поисковая катушка. Собственно, отсюда и упомянутое выше выражение «кладуху под катуху» - пожелание напасть на след клада.

Находки копателей часто становятся товаром на блошином рынке, съехавшем с улицы Баранова в соседний парк. Фото: Иван МАРКОВ

- Несмотря на то, что очень многие калининградские копатели – это фактически черные копатели, они сами себя так называть никогда не будут, - продолжает наш анонимный собеседник. – В принципе, сейчас в движе очень много молодых ребят, которым никто не объясняет правил игры. Эти парни запросто могут разрыть могильник или выкопать погребальную урну, выложить ее фото на форуме и спросить: «Мужики, сколько может стоить?». То есть, они вообще не догоняют.

Бабушкин огород-полигон

Как правило, копатели порицают тех, кто оставляет за собой не закопанные ямы, а также «работу» своих товарищей на засаженных сельскохозяйственных полях. Буквально пару месяцев назад в сообществе бурно обсуждалась тема с перекопанной территорией у школы-интерната на улице Спортивной, в которой учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что рядом располагается старая немецкая свалка, часть которой попадает на территорию интерната. Копатели сначала превратили в лунный пейзаж участок за школьным забором, а потом залезли на запретную зону, где выкопали несколько котлованов, куда запросто могли провалиться слабовидящие дети. Вопрос поднял один из родителей (он, кстати, сам оказался копателем) и призвал своих соратников к совести. Правда, публика в этом вопросе разделилась.

Совсем недавно, 19 ноября, на форуме копателей Калининграда один из подписчиков опубликовал несколько фотографий с зияющими ямами с окраины Знаменска с таким комментарием: «Это был огород старушки. Его просто убили. Это нормально?». В этом случае резкий ответ не заставил себя долго ждать: «А врать нормально? Искусственное нагнетание негатива к копарям. Где привязка к жилью? Че трындеть! Бабульку бы еще заплаканную вклеили для пущего осознания подлости «черных» копателей».

После раскопок возле Знаменска остались вот такие огромные ямы. Фото: СОЦСЕТИ

Как бы там ни было, нужно признать, - доступность металлоискателей и отсутствие моральных рамок открывает дорогу тем, для кого не существует ни закона, ни элементарного уважения к чужому труду.