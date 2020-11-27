В Калининграде начинаются испытания вакцины от коронавируса

Долгожданный препарат в руках у директора Центра клинических исследований БФУ Владимира Рафальского. Фото: БФУ им. И. Канта

Как известно, Центр клинических исследований Балтийского Федерального университета имени Канта вошел в число российских клиник для проведения оценки эффективности и безопасности только что разработанной новосибирским государственным научным центром «Вектор» вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Проще говоря, испытывать на людях ее будут и в Калининграде, куда уже доставили 600 доз перспективного препарата.

Решение об участии БФУ имени Канта в проекте было принято после тщательного изучения уже накопленных данных по безопасности вакцины.

«ЭпиВакКорона» относится к так называемым субъединичным белковым вакцинам, то есть вакцинам, созданным на основе белков-антигенов вируса. Действующим веществом является смесь трех разных белковых антигенов S-белка вируса SARS-CoV-2, причем белки эти синтетические.

- Один курс вакцинации предусматривает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом в 21 день, - объяснили в БФУ. – Таким образом, этого количества достаточно для проведения 300 курсов. Вакцинация будет проводиться на базе клинико-диагностического центра БФУ имени Канта под наблюдением сотрудников медицинского института.

Для ее хранения вакцины требуется специальный фармхолодильник и соблюдение определенного температурного режима – от 2 до 8 градусов по Цельсию. Холодильный шкаф, в котором хранятся ампулы, закрывается на ключ. Доступ к препарату – только у исследовательской команды.

По словам врача - клинического фармаколога Центра клинических исследований Екатерины Моисеевой, уже завершается прием добровольцев-испытателей.

- Набираем с запасом - 400 человек, хотя вакцинировать сможем лишь 300, - рассказала Екатерина Моисеева «Комсомолке». – Принимаем заявки от калининградцев, понимая, что в итоге не все из них смогут участвовать в испытаниях по состоянию здоровья.

Каждый кандидат пройдет тщательный врачебный осмотр и полный комплекс лабораторных обследований, включая тесты на COVID-19 и на антитела к нему, общие анализы и прочие необходимые процедуры. Предварительное обследование, сама вакцинация и последующее наблюдение для испытуемых бесплатны.

- Еще одно из условий – добровольцу не может быть меньше18 лет, - добавляет Екатерина Моисеева. – Других возрастных ограничений нет. Также отсеиваются калининградцы с онкологическими, аутоиммунными заболеваниями. Не могут быть приняты в испытатели и беременные, женщины в период лактации.

В БФУ имени Канта отметили также, что в число первых добровольцев вошли университетские преподаватели и члены их семей.

По вопросам участия в вакцинации можно обращаться в Центр клинических исследований БФУ имени Канта по телефону + 7 (962) 257-74-80.

КСТАТИ

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предполагал, что зимой регион получит вакцину от центра Гамалеи (Москва).

- Мы очень ждем вакцинацию, - признался Антон Алиханов. - Надеюсь, в декабре мы сможем применять вакцину от центра Гамалеи. Там есть сложности с ее хранением, вакцина от «Вектора» не имеет таких ограничений. Ее нам начнут поставлять в январе. Так что, в новый год будем входить с активным процессом вакцинации.