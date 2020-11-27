Исход с востока: почему вымирает калининградская глубинка

Улицы наших райцентров понемногу становятся безлюдными. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Если представить Калининградскую область в виде лодки, обращенной носом на север, а кормой на юг, то несложно заметить крен по левому борту. Пока население западной части области довольно быстро растет, на востоке региона наблюдается диаметрально противоположная картина.

По данным Росстата за 2019 год, лидерами по миграционному приросту среди муниципалитетов стали Калининград (24 735 человек), Гурьевский (5307 человек) и Зеленоградский (3071 человек) городские округа. Где-то недалеко находятся Светлый и приморские Светлогорск с Пионерским. Крупнейшие же города восточной части области – Советск и Черняховск – в этом статистическом соревновании заметно отстали: за год туда прибыли 1521 и 1819 человек соответственно. Учитывая, что естественный прирост населения в последние годы держится ниже нуля, причем не только по всей области но и по всей России, можно констатировать, что запад региона в демографическом отношении отрывается от востока все дальше и дальше. И в ближайшие годы эта тенденция продолжится.

Где больше получают

Причины такой неравномерности лежат на поверхности. Калининград является крупнейшей и, по сути, единственной агломерацией в регионе, высасывающей из окружающего пространства все соки. И если говорить о внутренней миграции населения, то она направлена преимущественно в Калининград и отчасти в Гурьевск, который является городом-спутником областного центра.

Народ покидает родные восточные районы (а также северный с южным) и переезжает в столицу региона в первую очередь из-за высоких зарплат, более широкого и разнообразного выбора вариантов трудоустройства и в целом более радужных экономических перспектив. Достаточно сказать, что если в Калининграде средняя зарплата составляет 45 584 рублей (данные Росстата за 2019 год), в Гурьевске примерно 43 тысячи, то в Советске и Черняховске – от 30 до 33 тысяч рублей. Разница, как видите, очевидна.

Перспективы востока

Однако на решение покинуть родные места влияет не только зарплата. Разумеется, в областном центре более развитая инфраструктура (социальная, медицинская, культурная и так далее) и гораздо больше рабочих мест. Крупные предприятия, расположенные на востоке области, можно пересчитать по пальцам. Из более-менее значительных вспоминаются разве что пара агрохолдингов, инновационный кластер «Технополис GS» в Гусеве и предприятие «Вичунай-Русь» в Советске.

. Фото: редакция "КП".

В прошлом году областные власти попытались вдохнуть жизнь в глубинку, запустив программу «Восток» - по стимулированию экономической активности в сельских регионах области. Однако эффект от нее если и будет, то в не слишком близкой перспективе. Во всяком случае, пока каких-то заметных подвижек программа не принесла. В свою очередь жители Черняховска надеются на открытие на территории своего муниципалитета индустриального парка (разговоры об этом идут на протяжении последних пяти лет). Однако в жизнь идеи пока не воплотились. Мало того, проект со строительством индустриальных парков играет на руку западной части области, поскольку парк с наиболее понятными и осязаемыми перспективами находится в окрестностях поселка Храброво, на территории Гурьевского городского округа.

Переселенцам подавай море

Важным драйвером демографического роста в последние годы является внешняя миграция. Калининградская область – один из излюбленных регионов, куда переезжают на ПМЖ жители материковой России. По популярности мы уступаем разве что Москве с Питером да теплому Краснодарскому краю. Однако увеличивая общую численность населения, переселенцы еще более усиливают крен области на левый борт, еще больше увеличивают разницу в населении между востоком и западом и, как следствие, усиливают региональную диспропорцию. Как признаются риэлторы, самыми популярными муниципалитетами для «новых калининградцев» является областной центр, Гурьевск, а также приморские города – Зеленоградск, Светлогорск Пионерский и в меньшей степени Янтарный с Балтийском. В Неман с Краснознаменском приезжие не торопятся.

Диспропорцию не способна сгладить даже относительная дешевизна квартир в восточных муниципалитетах области (в среднем трехкомнатная квартира в Черняховске стоит 2 миллиона рублей, аналогичная в Гурьевске – 4 миллиона). Все потому, что к недорогому жилью еще кое-что должно прилагаться.

Что дальше?

К сожалению, сгладить это неравенство между районами (которое является уменьшенной моделью федеральной системы «Москва – регионы») в ближайшие годы вряд ли удастся. Более интенсивное развитие восточных районов области, в том числе демографическое, возможно лишь при появлении там крупных промышленных предприятий, где смогли бы предложить конкурентоспособную зарплату. Дополнительно вдохнуть жизнь в чахнущие городки могло бы открытие границ, например, посредством введения безвизового режима с Евросоюзом.

Однако не стоит сегодня надеяться ни на запуск крупных предприятий – для этого нужен мощный экономический рост, о котором мы пока можем только мечтать, ни на открытые границы. Здесь все еще сложнее. Во-первых, не располагающая к открытым границам пандемия, которая непонятно когда закончится. Во-вторых, геополитическая ситуация сегодня не располагает к тесному общению с соседями. Это мало кому нравится, но такова, увы, политическая данность.

Поэтому – все в Калининград!