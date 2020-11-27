Погода на выходные в Калининграде: снегопад, мороз и замерзающий туман

. Фото: Александр Подгорчук

Ноябрь-2020 долгое время претендовал на статус самого теплого в истории метеонаблюдений в нашем городе, но в итоге попрощается довольно прохладно. Температура воздуха начнет понижаться уже в ближайшие часы.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу утром на термометре будет -1 градус, днем воздух в Калининграде прогреется всего до +4 градусов. Вероятность выпадения осадков - 60% и не исключено, что это будет снег.

В воскресенье похолодание усилится. Утром, как и накануне, ударят заморозки (-1), потом потеплеет, но только до +2 градусов. Примерно в это время выпадет снег. Во второй половине дня температура довольно резко понизится и к вечеру ее значение составит -2..-3. Кроме того, по данным портала rp5.ru, ожидается образование замерзающего (переохлажденного) тумана, что грозит гололедом на дорогах.

Атмосферное давление в течение обоих выходных дней останется стабильно повышенным - 765 миллиметров ртутного столба. Скорость северо-восточного ветра не превысит 8 метров в секунду.