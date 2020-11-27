Территориальный менеджер банка «Открытие» Маргарита Кирикова стала «Экспертом года»

Маргарита Кирикова. Фото: предоставлено компанией.

Территориальный менеджер по организации продаж ипотеки Северо-Западного филиала ПАО Банк «ФК Открытие» Маргарита Кирикова стала победителем в номинации «Финансы и инвестиции» престижной премии «Эксперт года».

Эту премию ежегодно проводит влиятельный журнал «Эксперт Северо-Запад». Победителей в каждой из номинаций премии определяет специальный Экспертный совет, в состав которого в этом году вошли 28 представителей бизнеса, науки, власти, экспертного сообщества Северо-Запада во главе с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Главная задача премии – определить лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы. В противовес рейтингам первых лиц и известных медиаперсон, премия «Эксперт года» во многом посвящена людям непубличным, от чьей работы зависит будущее.

«Мы номинировали на премию проект реорганизации ипотечного блока банка «Открытие» в Санкт-Петербурге в 2018-2019 годах, результатом которого стали кратный рост бизнеса и стремительное вхождение нашего банка в четверку крупнейших игроков на рынке ипотечного кредитования и который, конечно, реализовывала не я одна, а вся наша сплоченная команда, – отметила Маргарита Кирикова. – Очень радует, что труд ипотечного блока банка в Санкт-Петербурге был так высоко оценен профессиональным жюри. Уверена, что и в этом, и в следующем году наш банк добьется новых высот на ипотечном рынке как Санкт-Петербурга, так и всей страны».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).