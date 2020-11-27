Нашествие волков в Калининградской области: хищники сбиваются в большие стаи и выходят к людям

Специалисты говорят, что хищников стало раза в полтора больше, чем было еще недавно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К людям за едой

Все чаще трофеями калининградских охотников становятся волки. В последнее время эти серые хищники стали встречаться так часто, что специалисты насторожились.

- Волка много по всей области, - подтверждает председатель областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин. - Пока он не агрессивен, но все равно конфликты с людьми не исключены. Появляются волки не только в чаще леса, но и вблизи населенных пунктов их нередко видят. За едой приходят по ночам. Рядом с Ладушкином, рядом с Гурьевском, да, пожалуй, нет места на территории региона, где не встречался бы сегодня волк!

Между прочим, волк – большой любитель собак. В гастрономическом смысле. Домашние песики для серого - легкая и вкусная добыча. Ну и, конечно, традиционным объектом его охоты являются овцы, козы, прочий мелкий и крупный рогатый скот, который фермеры отпускают на вольный выгул. По наблюдениям охотников, особым волчьим деликатесом (тут вкусы зверей и людей совпадают) можно считать коров породы блэк ангус, которых выращивают на огороженных территориях. Обычно на представителей «мраморной говядины» дикие гурманы нападают стаями, как правило, это два-три волка. Впрочем, и матерый одиночка способен без особого труда завалить даже крупную корову.

Общие угодья

Как уж было сказано, сегодня наши охотники стали что-то слишком уж часто встречать волков в своих (или, все-таки, в общих с ними?) угодьях. По предварительным выводам, произошло существенное увеличение популяции на территории Калининградской области. Вспышкой рождаемости это не назвать, поголовье растет постепенно, но неуклонно.

- Считайте сами: в 2019 году в области было добыто 25 волков, - продолжает Олег Белкин. – Для нашего региона это достаточно много. В нынешнем году пока добыли 17, но до конца сезона еще далеко, осень-зима в этом отношении – самое активное время. Так что, думаю, где-то в пределах 150 волков по здешним лесам бродит, в то время как прежде их численность никогда за сотню не поднималась! А лет 10 назад было вообще намного меньше.

По словам охотоведов, волками довольно массово заселен восток Калининградской области, окрестности озера Виштынец. Это вполне объяснимо. Там сравнительно большие леса, существует заказник, и охота как таковая очень сильно урезана. Плюс граница с Польшей, где волки также чувствуют себя весьма вольготно. Не так давно одному из егерей довелось увидеть стаю сразу в 10 животных! Причем, было это не так уж далеко от города Нестеров. Волки, к слову, охотились.

В поисках поросят

Есть мнение, причем логически вполне себе обоснованное, что волки у нас расплодились, во многом благодаря полякам. В соседнем государстве (как и чуть дальше, в Германии) на этих животных охота запрещена, за убийство волка предусмотрено суровое наказание, вплоть до уголовного. Вот они и воспользовались шансом, а потом увеличившейся популяции стало тесно в прежних границах.

Неспроста ведь волков очень часто видят в Багратионовском районе. Они очень мобильны, отмахать за ночь 50 километров для них – совсем не проблема. А на пограничные столбы и контрольно-следовые полосы зверю наплевать.

- Еще и потому волка много, что кабана не стало, - добавляет Белкин. – Численность кабанов строго регулируют, поскольку угроза распространения африканской чумы свиней никуда не делась. А ведь основной добычей волка были поросята. Вот теперь он и двигается в поисках корма. Ищет, ищет…

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Слежка за кабанами

В Калининградской области массовый отстрел кабанов начался еще в 2014 году из-за угрозы распространения вируса АЧС. Тогда Россельхознадзор объявил, что депопуляция - единственный способ профилактики и борьбы с распространением этой опасной болезни. Мероприятия продолжаются до сих пор.

Сколько сейчас кабанов осталось у нас в регионе – толком никто не знает. Охотники, как только на тех или иных угодьях появляются дикие свиньи, немедленно сообщают в министерство природных ресурсов, и там принимают решение: отстреливать хрюшек или нет. Кроме того, кабанов стало меньше еще и потому, что многих покосила эпидемия АЧС.