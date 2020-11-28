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«Она думала, что я не смогу»: Убийца, застреливший жену и покончивший с собой, записал предсмертное видео

Александр винит во всем бывшую жену, которая «довела его до ручки»
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Ролик Александр записал перед расправой.

Ролик Александр записал перед расправой.

Фото: Скриншот с видео

Александр, 37-летний житель Кемерово, который 26 ноября в Калининграде на ул. Чернышевского убил бывшую жену Алену, после чего совершил самоубийство, записал предсмертное видео. Ролик он записал еще 17 ноября, чтобы выложить его в интернет на своем YouTube-канале. Да, оказывается, злоумышленник занимался блогерством, правда, по его словам, заработка это особо не приносило.

Ролик Александр начинает со слов: «Здравствуйте, мои хорошие, дорогие, у меня беда, беда случилась уже давненько». Есть там и фраза: «Если вы это видео видите, значит, меня уже нет в живых, и еще одного человека, который во всем этом виноват».

Во всех бедах злоумышленник винит бывшую супругу.

«Получилось так, что меня коварно и подло обманула Алена. Сделала все, чтобы я разорился, просто растоптала меня. Сделала все, чтобы я дошел до такой ручки. Она, конечно, не подозревала, думала, что я не смогу. Но я считаю, что я поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, вообще очень плохо. Я не убийца, я не хотел этого», - говорит он в видеообращении.

Мужчина рассказал, что с будущей женой познакомился в интернете, прожил с ней 5 лет, ребенку 4 года.

Сказал, что они жили до июля вместе в Кемерово и «немножко поссорились», потому что он не мог найти работу.

При этом у него есть такие слова: «Люди, если вы разлюбили друг друга, решили расстаться, расстаньтесь и все. Все будет хорошо. Расстаньтесь по-хорошему». Почему сам он не мог «расстаться по-хорошему», выяснять теперь придется следователям.

По словам мужчины, алиментов он должен был очень много и за своего второго, и за первого ребенка (от первого брака). Сам он еще в феврале писал в соцсетях о том, что долги по алиментам составили уже 600 тысяч рублей.

Напомним, трагедия случилась в минувший четверг, 26 ноября, на улице Чернышевского в Калининграде. 37-летний мужчина застрелил свою бывшую 35-летнюю жену, подкараулив ее перед домом. У них остались двое детей 10 и 4 лет.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

ЧППроисшествия: ЧП

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