Коронавирус в Калининграде, последние новости на 30 ноября 2020 года

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Фото: из архива «КП»
По состоянию на 30 ноября в Калининградской области зарегистрированы 11 466 случаев COVID-19 (+185 за сутки). Обследованы 373 019 человек (+2490), 8088 человек выздоровели (+69), умерли 120, остаются под медицинским наблюдением 3545 человека (+201).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших за прошлые сутки:
- 52 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 30 медицинских работников;
- 23 пенсионера;
- 19 неработающих
- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 работников торговли и общественного питания;
- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника банка;
- 4 учащихся (Школа пос. Большаково, школа №1 Черняховска, школа №21 Калининграда);
- 3 студента (БФУ, педколледжа Черняховск, колледж мехатроники);
- 3 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с №55, №122 Калининграда, д/с «Теремок» Мамоново);
- сотрудник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия сферы услуг;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- ребенок 5 лет.