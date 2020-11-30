Коронавирус в Калининграде, последние новости на 30 ноября 2020 года

. Фото: из архива «КП»

По состоянию на 30 ноября в Калининградской области зарегистрированы 11 466 случаев COVID-19 (+185 за сутки). Обследованы 373 019 человек (+2490), 8088 человек выздоровели (+69), умерли 120, остаются под медицинским наблюдением 3545 человека (+201).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших за прошлые сутки:

- 52 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 30 медицинских работников;

- 23 пенсионера;

- 19 неработающих

- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 работников торговли и общественного питания;

- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника банка;

- 4 учащихся (Школа пос. Большаково, школа №1 Черняховска, школа №21 Калининграда);

- 3 студента (БФУ, педколледжа Черняховск, колледж мехатроники);

- 3 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с №55, №122 Калининграда, д/с «Теремок» Мамоново);

- сотрудник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия сферы услуг;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- ребенок 5 лет.