Антон Алиханов анонсировал смягчение ограничений для общепита в Калининграде

Заведения должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области планируется смягчить ограничительные меры в работе общепита. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил губернатор Антон Алиханов.

«Я думаю, что для общепита мы с 7 декабря вернем возможность работать до 11 вечера, а для фудкортов вернем столы и возможность работать в обычном режиме, но с обязательным соблюдением ограничений Роспотребнадзора», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Алиханов добавил, что, к сожалению, очень многие юридические лица нарушают эти требования.

«Нам приходится одни и те же заведения достаточно жестко и часто штрафовать, по некоторым даже стоит вопрос о лишении права работы на продолжительный срок. Мы пытаемся какой-то баланс найти, потому что понимаем, что пусть общепит и не самое распространенное место, где можно подхватить инфекцию, но там тоже много рисков, если не соблюдать требования Роспотребнадзора», - сказал он.

Что касается проведения в Калининградской области новогодней ночи, власти еще не приняли окончательного решения. При этом, никто не будет запрещать детские праздники и мероприятия в тех форматах, в которых сейчас разрешены.

«То есть будут и театральные представления с соблюдением тех требований, которые действуют сейчас, и какие-то утренники в группах, но опять же, без смешения групп, дабы ограничить контакты. Мы не будем тотально все запрещать, это будет разрешено в тех же форматах, в которых разрешено сейчас. Естественно, в школе дети друг с другом общаются. Мы не видим ничего страшного в том, чтобы внутри класса провести праздничное чаепитие или отправить класс на театрализованное представление с рассадкой, с дистанцией, с масками», - сказал Антон Алиханов.