Какие ограничения будут действовать в Калининградской области с 1 декабря

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В понедельник, 30 ноября, внесены изменения в постановление правительства Калининградской области №134, которое регулирует «антикоронавирусные» ограничения.

Новшеств несколько:

- С 1 декабря возобновляется обучение учащихся 6-10 классов школ Калининграда, а также ШИЛИ. Работа дополнительного образования и досуговых организаций по 31 декабря будет вестись дистанционно. Также при использовании электронного обучения продолжится деятельность колледжей. Вузам рекомендовано остаться на дистанционке.

- Отменяется ограничение по числу посетителей магазинов (было не более одного человека на 25 квадратных метров площади)

- С 1 по 7 декабря заведения общественного питания смогут работать с 06.00 до 21.00, с 7 декабря – с 06.00 до 23.00. Важное условие - можно сидеть не больше четырех человек за одним столом.

- По 28 декабря продлевается самоизоляция граждан старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями. Работодателям, как и прежде, рекомендовано перевести беременных сотрудниц на удаленный формат работы.

- По 31 декабря продлеваются ограничения по деятельности фуд-кортов (они могут работать только на вынос) и кинотеатров в торговых центрах по выходным дням. МФЦ будут принимать посетителей только по предварительной записи.

- По 31 декабря продлен запрет проведения банкетов и корпоративов в предприятиях общепита, гостиницах, туристических комплексах. Запрещена торжественная регистрация брака.

Масочный режим сохраняется. Нарушителям грозит предупреждение либо штрафа от 1 до 30 тысяч рублей (по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).