Погода на неделю в Калининграде: до -5 градусов и резкое потепление на выходных

. Фото: Александр Подгорчук

Смена времен года в этом году пройдет как по маслу. Сегодня, в последний день осени, за окном еще будет небольшой плюс, а уже с 1 декабря дневные температуры устремятся к нулю

Впрочем, дыхание зимы мы все же ощутим чуть раньше, чем сезон наступит по календарю - в понедельник синоптики не исключают выпадение мокрого снега. В ночь на вторник столбик термометра уйдет к отрицательным значения – подморозит до -1 градуса. Дневные температуры завтра составят 0..+1.

По прогнозу Гидрометцентра России, настоящие морозы стукнут в ночь на четверг, когда воздух остынет до -5 градусов. Днем по-прежнему будет около нуля.

Начиная с пятницы в нашу область станет поступать теплый воздух. 4 декабря ожидается +3 градуса, причем ночью температура тоже останется положительной.

Днем в субботу в Калининграде будет +5..+6 градусов, в воскресенье – до +8. Потепление придет к нам с пониженным до 751 миллиметра ртутного столба атмосферным давлением и крепким юго-восточным ветром, который в пятницу разгонится до 15 метров в секунду.