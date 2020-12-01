«Готов выйти с тобой один на один, скотина»: сотрудник «Балтики» бросил вызов судье матча с «Торпедо»

Претензии к судейству у "Балтики" копятся уже давно. Фото: fc-baltika.ru

Матч 25-го тура ФНЛ между калининградской «Балтикой» и московским «Торпедо» состоялся в минувшее воскресенье. Забитых голов болельщики, пришедшие на стадион «Калининград», так и не увидели - игра завершилась со счетом 0:0. Самое интересное началось после встречи.

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев по горячим следам дал интервью порталу Sportbox.ru, в котором обрушился с критикой на работу судий. Поводом стало удаление полузащитника «балтийцев» Хуана Мануэля Валенсии во втором тайме воскресного матча, но дело, как оказалось, не только в этом. У руководства «Балтики», что называется, накипело.

- Мы недосчитались кучи очков в сезоне! - заявил Качукаев. - Судейский фактор преследует нашу команду весь сезон. Мы молчали 24 тура, не хотели поднимать ажиотаж. Дело даже конкретно не в Кошко (главном арбитре матча с «Торпедо» - Ред.)— он во всех ключевых эпизодах находился сзади, сбоку. Но там были лайнсмены. От всего этого страдает российский футбол — и в ФНЛ, и в РПЛ. У нас на игре был губернатор. Он был возмущен происходящим! Терпеть такое больше невозможно. Ошибки Казарцева, ошибка в Хабаровске Галимова, которую он, кстати, признал, когда боковой не увидел игры рукой, ошибки Кошко… Считаю, что Кашшаи (руководитель департамента судейства РФС - Ред.) не справляется абсолютно! Рыба гниет с головы. Все это приводит к демотивации клубов и руководителей. Мы в спорте высших достижений. Если ты играешь хорошо и должен выигрывать, но мешают потусторонние силы. Если при Егорове (бывшем руководителе судейского департамента - Ред.) была трещина, то при Кашшаи - трещина с задницей! Сколько это можно терпеть?!

В понедельник вечером масла в огонь разгорающегося скандала подлил руководитель отдела по развитию «Балтики» Юрий Аракелян. В сторис своей страницы в Инстаграме он опубликовал эмоциональное обращение к Юнусу Кошко:

«Ты подлец, если бы ты был мужчиной… Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Ты подлец, и если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю. 4 матча подряд. Готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы еще увидимся в других обстоятельствах, скотина!».

Тот самый пост. Фото: Instagram.com

Позже атаковать арбитра Аракелян продолжил в эфире «Business FM Калининград».

- Юнус Кошко уже четвертый раз прибивает нашу команду. Устали это терпеть. Я хочу, чтобы его посадили на детектор лжи. Мы играем в ФНЛ, и мы хотим такого же отношения, одинакового, которое проявляется к нашим грандам, когда отстраняют судей. Лично я хочу, чтобы этого человека отстранили навсегда от футбола, - заявил функционер.

Тажутдин Качукаев пообещал подать жалобу в судейский комитет РФС.