Коронавирус в Калининграде, последние новости на 1 декабря 2020 года

.
Фото: Мария ЛЕНЦ
По состоянию на 30 ноября в Калининградской области зарегистрированы 11 654 случаев COVID-19 (+188 за сутки). Обследованы 374 906 человек (+1887), 8253 человек выздоровели (+165), умерли 123 (+3), остаются под медицинским наблюдением 3796 человека (+251).
.
Фото: Яндекс
Среди заболевших за прошлые сутки:
- 51 индивидуальный предприниматель и иной работающий;
- 30 пенсионеров;
- 25 медицинских работников;
- 19 сотрудников образовательных учреждений;
- 15 неработающих
- 9 учащихся (школы №5,№6, №10, №12 и № 46,лицей №18 Калининграда, школа- интернат для слабослышащих, школа №1 Гусева);
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 работников торговли и общественного питания;
- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника банка;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 3 студента (БФУ имени Канта, педагогический колледж Черняховска, КГТУ);
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник учреждения культуры;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Какие ограничения действуют в Калининградской области с 1 декабря
В понедельник, 30 ноября, внесены изменения в постановление правительства Калининградской области №134, которое регулирует «антикоронавирусные» ограничения. Новшеств несколько. (подробности)