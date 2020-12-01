Коронавирус в Калининграде, последние новости на 1 декабря 2020 года

. Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на 30 ноября в Калининградской области зарегистрированы 11 654 случаев COVID-19 (+188 за сутки). Обследованы 374 906 человек (+1887), 8253 человек выздоровели (+165), умерли 123 (+3), остаются под медицинским наблюдением 3796 человека (+251).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших за прошлые сутки:

- 51 индивидуальный предприниматель и иной работающий;

- 30 пенсионеров;

- 25 медицинских работников;

- 19 сотрудников образовательных учреждений;

- 15 неработающих

- 9 учащихся (школы №5,№6, №10, №12 и № 46,лицей №18 Калининграда, школа- интернат для слабослышащих, школа №1 Гусева);

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 работников торговли и общественного питания;

- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника банка;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 3 студента (БФУ имени Канта, педагогический колледж Черняховска, КГТУ);

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник учреждения культуры;

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