Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам

ПАО Банк «ФК Открытие» повысил ставки по вкладам в рублях. С 1 декабря ставка составляет 4,75% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей на 181 день с выплатой дохода в конце срока вклада.

Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.

По вкладам «Активное пополнение» и «Свободное управление», предусматривающим возможность более гибкого управления средствами на депозите, максимальная ставка также увеличена до 4,45% и 4,4% соответственно. Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в банке «Открытие», могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу «Открытый» — до 6,55% годовых.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.