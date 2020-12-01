«Патрульно-постовая служба была неуправляемой»: бывший полицейский объяснил, почему погиб калининградец Иван Вшивков

Николай Плебух в зале суда. Фото: Иван МАРКОВ

«Иван не реагировал на мои замечания»

Во вторник, 1 декабря, в суде Московского района Калининграда продолжилось заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции на улице Киевской в ночь на 20 октября 2019 года. На этот раз показания давал один из подсудимых – бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух. Говорил он очень подробно, анализируя буквально каждую реплику своих бывших коллег. Однако перед выступлением Плебуха слово взял его адвокат, который попросил для начала продемонстрировать видео с задержанным Иваном Вшивковым, где тот бил в дверь камеры ногой и подрался с сокамерником. Адвокат назвал поведение Вшивкова «нездоровой агрессией», заявил, что он «ругался, проявлял агрессию к сотрудникам полиции, высказывал в их отношении угрозы».

Далее заговорил сам Николай Плебух. В самом начале выступления бывший полицейский заявил, что многие свидетели «говорили внаглую, что предпринимали какие-то действия» и «успокаивали Вшивкова».

- Когда началась драка, кроме меня и Захаровой на эту ситуацию никто не обратил внимания, и команду о том, что необходимо разнять дерущихся, дал именно я, - уверял Плебух. - И я пошел туда вместе с ними успокаивать данную ситуацию и предотвращать конфликт.

Плебух также отметил, что был одним из немногих в дежурной части, кто корректно просил задержанного успокоиться, когда тот начал выбивать дверь.

- Вшивков, к сожалению, не отреагировал, - признался подсудимый. - Он продолжил свои действия по попытке выбить дверь. Не знаю, для чего он это делал. После чего сломал камеру.

Когда задержанный продолжал бить ногами в дверь, один из сотрудников ППС, по словам Плебуха, это был Погорелов, попросил помочь ему снять ботинки с Вшивкова (вероятно, чтобы тот перестал колотить в дверь). Плебух заявил, то сотрудники ППС вскоре сделали это без его помощи, а также надели на него наручники.

- Это опровергает показания свидетелей Колтунова, Погорелова и Непомнящих, которые говорили, что я и Иванов надевали на него наручники, - продолжил Плебух. - Иванов, как мы видим (на видео – Ред.), сидит внизу и вообще не участвует в данном моменте. Я не знаю, он телепатией обладает или нет.

По словам близких, Иван Вшивков был общительным человеком активно занимался спортом. Фото: из семейного архива

На следующем продемонстрированном в зале суда отрезке видео слышно, как закованный в наручники Вшивков предлагает полицейским подраться.

- Иван, вместо того, чтобы успокоиться, начал вызывать меня «один на один», как он выразился, - прокомментировал видео Плебух. – Дословно: «Ну что ты стоишь, заходи сюда, мы с тобой поговорим».

Вшивков продолжал в очень резких выражениях требовать, чтобы с него сняли наручники, после чего пообещал вернуть сломанную камеру видеонаблюдения. Через некоторое время, по словам Плебуха, наручники сняли, а задержанный отдал камеру и на некоторое время успокоился.

«Они его постоянно подначивали»

С этого момента Николай Плебух стал называть эпизоды, которые могли спровоцировать трагедию, а также фамилии причастных к ним полицейских, проходящих по делу свидетелями. В частности, он заявил, что Александр Жендецкий предлагал «залить газом» задержанного (в материалах дела говорится, что эта фраза принадлежит Максиму Маркичеву). К тому же, как уверяет Плебух, в его разговор с задержанным через окошко подачи пищи вмешались сотрудники ППС, которые принялись подшучивать над Иваном Вшивковым и провоцировать его. Это происходило как раз в тот момент, когда задержанный отогнул решетку и угрожал сломать трубу отопления.

- Тут слышен мой голос, - продолжил Плебух, - я общаюсь с Иваном, я ему говорю дословно: «Решетку вогни обратно, отойди от трубы и все нормально будет». То есть, никаким образом не провоцируя его на эти действия.

В следующий же момент командир взвода патрульно-постовой службы полиции Максим Маркичев называет Ивана Вшивкова клоуном, угрожает зайти в камеру и избить его. А инженер-электроник Инна Захарова даже провоцирует его сделать это.

- Вместо того, чтобы остановить Маркичева и сказать ему, что он неправ, она подначивает его. Дословно говоря, «дай ему уже п*** (нецензурно)», - заметил Плебух. – А далее мы слышим сотрудников ППС, а именно Маркичева, который продолжает раскачивать ситуацию, провоцируя Вшивкова и выкрикивая в его адрес нецензурные слова, оскорбляя его. На мои замечания, высказанные в адрес Маркичева, он не реагировал. Не могу объяснить, почему, но патрульно-постовая служба оказалась в этот день какой-то неуправляемой.

В число «провоцировавших Вшивкова на необдуманные действия» Николай Плебух включил также командира взвода ППС Андрея Шейпакова, после чего продолжил комментировать видео из дежурной части, на котором сегодняшний подсудимый Александр Иванов вместе с Инной Захаровой обсуждали его указание выпустить Вшивкова из камеры.

- Полное неподчинение с их стороны в плане выполнения полученного приказа, - заметил Плебух.

Впрочем, отказывались подчиняться Плебуху и сотрудники ППС. Они также обсуждали приказ, но камеру открывать отказывались, так как не желали «цацкаться» с Вшивковым. В это время сам Плебух ушел перекрывать воду в подвал, о чем и рассказал на суде.

- Я не сидел и не бездействовал, - уверял Плебух. – Я убыл перекрывать все краны отопления, чтобы предотвратить чрезвычайное происшествие, перед этим дав необходимые указания подчиненным мне сотрудникам, которые они целенаправленно отказывались выполнять.

«Пускай там сварится»

За время отсутствия Плебуха в дежурной части произошли самые циничные диалоги Александра Иванова и Инны Захаровой, на которых подсудимый остановился отдельно.

- После того, как сотрудник ППС описал ситуацию в камере, где находился Иван, сотрудник дежурной части Захарова, вместо того, чтобы приступить к ликвидации ЧП, так как закон распространяется и на нее, сказала дословно: «Пускай там сварится». После чего между сотрудниками дежурной части и сотрудниками ППС произошло еще некоторое количество «замечательных диалогов», при которых, прошу заметить, я отсутствовал, - добавил Плебух.

Бывший полицейский также заметил, что сотрудники ППС продолжали называть Ивана Вшивкова «клятым именем Валера», на что задержанный реагировал очень агрессивно.

Также Плебух подробно описал эпизод с разоружением сотрудников ППС. Дело в том, что за пару месяцев до случая с Иваном Вшивковым в том же отделе полиции застрелился из табельного оружия 40-летний капитан полиции, после чего оружейная комната была на особом контроле. Смену, по словам Плебуха, разоружил Александр Иванов, несмотря на то, что начальник смены дежурной части в этот момент отсутствовал:

- Я вернулся в помещение дежурной части и обнаружил, что Вшивкова не выпустили, не исполнили отданное распоряжение. Тогда я открыл затвор и обратился к Вшивкову: «Давай, выходи, хватит страдать ерундой», но Вшивков отреагировал отрицательно и высказал несколько угроз в мой адрес. После этого слышен мой голос: «Иванов, вызывай Малютина».

Пока Плебух вызывал аварийную бригаду, кто-то заглянул в камеру Вшивкова и сказал: «Нормально». А далее, когда слышатся душераздирающие крики Ивана Вшивкова, их начинают пародировать Захарова и Иванов.

- Захарова говорит: «Варится там, как в аду, Ааааа». Это дословные слова. Их отсюда не выбросишь, - заявил Плебух. – И тут опровергаются слова свидетеля Колтунова, который говорил, что он ходил, переживал и обо всем докладывал. Его ответ на то, что Иван закричал был: «Да, ***(черт его знает), что он там орет». Никакого доклада о том, что Вшивков звал на помощь, не было.

Колтунов, по словам Плебуха, поначалу также не реагировал на требование помочь вызволить Вшивкова из камеры, ссылаясь на занятость. Таким образом, Николай Плебух, по всей видимости, намекнул на то, что на скамье подсудимых далеко не все полицейские, виновные в смерти Ивана Вшивкова. В конце своего выступления он также озвучил ходатайство провести более подробную экспертизу аудиозаписей разговоров в дежурной части, так как имеющийся анализ, по его мнению, «основан на предположениях следователя».