Избив свою 16-летнюю подругу, калининградец выпал с третьего этажа

Что именно произошло в квартире, выясняют следователи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 1 декабря жильцы одного из домов на Московском проспекте Калининграда увидели ходившего по козырьку над подъездом молодого парня – в явно неадекватном состоянии. Встревоженные соседи поспешили позвонить в службу «скорой помощи». Однако к моменту приезда бригады медиков предполагаемый пациент успел переместиться с козырька на асфальт перед домом. Предварительно у пострадавшего диагностировали травмы, характерные для падения с высоты, и колото-резаную рану шеи. До больницы парня довезти не успели, он скончался в машине «скорой».

Параллельно с медиками за дело взялись полицейские, которые установили, что парень выпал из окна квартиры на третьем этаже здания. В жилище находилась девушка со следами сильных побоев на лице. А также белый порошок в изрядном количестве – официального заключения пока нет, но предполагается, что это могло быть наркотическое вещество мефедрон. Источники, знакомые с ситуацией, говорят также о найденной в помещении другой разнообразной «дури» - амфетамине, ЛСД, марихуане.

Как рассказала чуть позже 16-летняя горожанка (она нигде не учится и не работает), в эту квартиру она регулярно наведывалась для встреч со своим другом, который был старше на два года. В тот день они вместе привычно закинулись наркотой, после чего бойфренд впал в дикую агрессию и принялся избивать подругу так жестоко, что она потеряла сознание. Когда очнулась, услышала крики парня уже с улицы, испугалась, позвонила матери, которая приехала и увезла дочь домой. О том, что ее друг погиб, девушка узнала уже потом.

- По факту смерти 18-летнего калининградца проводится доследственная проверка, - прокомментировали ситуацию в региональном Управлении СКР. - Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.