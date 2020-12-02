Коронавирус в Калининграде, последние новости на 2 декабря 2020 года

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 30 ноября в Калининградской области зарегистрированы 11 846 случаев COVID-19 (+192 за сутки). Обследованы 376 911 человек (+2005), 8 534 человека выздоровели (+165), умерли 124 (+1), остаются под медицинским наблюдением 4 070 человек (+274).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 48 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 41 медицинский работник, в том числе 15 выявлены по результатам скрининга;

- 32 пенсионера;

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 10 работников торговли и общественного питания;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 неработающих.

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 3 сотрудника гостиницы;

- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;

- 5 учащихся (школа №5, Лицей №23 Калининграда, Гимназия №2 Черняховска, школа Озерска);

- 3 студента (БФУ имени Канта, МФЮА, техникум в Полесске);

- 2 воспитанника (д/с №15 и №Ц 109 Калининграда);

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник банка;

- ребенок до года.

В структуре заразившихся- 143 человека с симптомами ОРВИ, у 41 пациента болезнь перешла в стадию пневмонии, 8 бессимптомных случаев.