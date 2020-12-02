Коронавирус в Калининграде, последние новости на 2 декабря 2020 года

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По состоянию на 30 ноября в Калининградской области зарегистрированы 11 846 случаев COVID-19 (+192 за сутки). Обследованы 376 911 человек (+2005), 8 534 человека выздоровели (+165), умерли 124 (+1), остаются под медицинским наблюдением 4 070 человек (+274).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 48 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 41 медицинский работник, в том числе 15 выявлены по результатам скрининга;
- 32 пенсионера;
- 16 сотрудников образовательных учреждений;
- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 10 работников торговли и общественного питания;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 неработающих.
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 3 сотрудника гостиницы;
- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;
- 5 учащихся (школа №5, Лицей №23 Калининграда, Гимназия №2 Черняховска, школа Озерска);
- 3 студента (БФУ имени Канта, МФЮА, техникум в Полесске);
- 2 воспитанника (д/с №15 и №Ц 109 Калининграда);
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- сотрудник банка;
- ребенок до года.
В структуре заразившихся- 143 человека с симптомами ОРВИ, у 41 пациента болезнь перешла в стадию пневмонии, 8 бессимптомных случаев.