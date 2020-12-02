ГИБДД: Благодаря заборам вдоль дорог наездов на пешеходов в Калининграде стало меньше

Пешеходные ограждения устанавливаются при подходах к регулируемым пешеходным переходам по 50 метров в каждую сторону. Фото: Иван МАРКОВ

Пешеходные ограждения на площади Победы в Калининграде должны стоять по требованиям ГОСТа. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замначальника отдела надзора областного УГИБДД Тимур Зигангиров. Он отметил, что площадь Победы попадает под два условия: интенсивность движения пешеходов и пешеходный переход.

- Регулируемый пешеходный переход расположен возле мэрии. Должны быть ограждения 50 метров в одну сторону и 50 метров в другую сторону на обеих сторонах дороги, - напомнил Тимур Зигангиров. – По площади Победы – да, есть государственный стандарт. Но тут еще можно понять владельцев автодорог, что ограждения каким-то образом, может быть, нарушают эстетический облик площади. Но в других местах ограждения однозначно должны стоять!

Напомним, накануне разгорелся скандал. В выходные напротив мэрии установили заборы, а уже в понедельник, 30 ноября, их убрали. Как стало известно «Комсомолке», разобраться с заборами в Калининграде новому сити-менеджеру Елене Дятловой поручил губернатор Антон Алиханов.

- Поэтому было принято решение демонтировать ограждение на площади Победы напротив администрации города, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Собираются ли убирать новые заборы с других улиц Калининграда – не совсем понятно.

Тимур Зигангиров отметил, что, вопрос с площадью Победы тоже еще будет обсуждаться.

- Может быть, какие-то допуски мы с мэрией найдем, какие-то другие способы ограничить выход пешеходов на проезжую часть. Но в других местах эти пешеходные ограждения, если они попадают под требования ГОСТа, должны быть установлены в обязательном порядке. Нарушение ГОСТа является административной ответственностью! – говорит сотрудник ГИБДД. - Ограждения устанавливают для того, чтобы ограничить выход пешеходов на проезжую часть, но никак не для того, чтобы защитить пешеходов от автомобилей, который вдруг выедут неожиданно при каких-то ДТП на тротуар. У ограждений чисто ограничительные функции.

В ГИБДД отметили, что пешеходные ограждения - это очень действенный способ снизить количество наездов на пешеходов.

- Статистика подтверждает. За 11 месяцев 2020 года в Калининграде произошло 198 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Это почти на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года и на целых 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Чем больше мы применяем такие меры как установка пешеходных ограждений, тем меньше количество наездов на пешеходов.

По статистике в этом году ранения на дорогах получили 52 ребенка - на 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как рассказали в ГИБДД, самые аварийные перекрестки в Калининграде - площадь Победы, Советский проспект – ул. Озерова. Советский проспект – ул. Нарвская, ул. Энергетиков – ул. Емельянова. Еще 15 участков под эту категорию попадают.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

В нашей стране действует государственный стандарт и специальное распоряжение правительства РФ по ограждениям, и все это обязательно для исполнения.

- ГОСТом установлено, что пешеходные ограждения устанавливаются вдоль детских учреждений, местах концентрации ДТП, вдоль тротуаров, где интенсивность движения пешеходов составляет 1000 человек в час при разрешенной стоянке транспортных средств или 750 человек в час при запрещенной стоянке транспортных средств. Также пешеходные ограждения устанавливаются при подходах к регулируемым пешеходным переходам по 50 метров в каждую сторону. Высота ограждений – от 80 см до метра. Изготавливаться они должны из металла, – уточнил Тимур Зигангиров.