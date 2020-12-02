В Калининграде открылся Центр маркировки товаров

На открытии центра побывал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: предоставлено компанией.

Маркировка товара – важный метод «обеления» рынка, серьезный элемент борьбы с контрафактной продукцией, которая периодически завозится на территорию России. Недаром для все большего числа групп товаров маркировка является обязательным условием импорта. Так, она введена уже для мехов, обуви, со следующего года в этот список попадет одежда. И результат налицо: введение маркировки на меховые изделия дало «обеление» оборота в несколько раз!

В настоящее время маркировкой для российского рынка помимо производителей занимаются в основном специализированнее предприятия на территории стран Прибалтики, но есть большая вероятность, что скоро ситуация изменится – центром маркировки станет Калининградская область. На прошлой неделе группа компаний «Новик» и компания BMJ-logistics открыли Центр маркировки Особой экономической зоны «Янтарь». Таможенный склад расположен в черте города, на нем уже организована маркировка импортируемой в Россию обуви, парфюмерии и фототоваров. Со следующего года в перечне появится одежда.

На открытии центра маркировки побывал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он поблагодарил инвесторов за нужное начинание и выразил уверенность, что Центр маркировки станет важным звеном транспортно-логистической системы региона.

- С учетом развитой инфраструктуры и активности участников внешнеэкономической деятельности, Калининград стал естественным выбором для открытия подобного центра. Для нас это дополнительная возможность развития регионального логистического комплекса. Надеемся на то, что и наш портовый комплекс, и структуры Российской железной дороги, и логистические склады, различные частные организации будут дополнительно выигрывать от подобной инициативы и создавать новые рабочие места, - сказал Антон Алиханов.

Есть большая вероятность, что конкурентов из Прибалтики, занимающихся маркировкой российского импорта, удастся потеснить. Просто потому, что географические условия с точки зрения логистики у нас схожи, а цены на свои услуги калининградцы смогут предложить более выгодные для клиента.

Сейчас на складе калининградского центра работает десять рабочих станций маркировщиков. Фото: предоставлено компанией.

- По нашим оценкам, в ближайшее время эти логистические потоки начнут переключаться на Калининградскую область, так как это не потребует значительного изменения существующих схем доставки в части дополнительного перепробега и не вызовет значительного роста затрат на логистику, – объяснил директор Центра маркировки ОЭЗ «Янтарь» Виктор Фоминский. – Добавлю, что процесс маркировки за рубежом более затратный с экономической точки зрения.

Сейчас на складе калининградского центра работает десять рабочих станций маркировщиков. Мощность – две фуры в сутки или до двух миллионов маркировок в год. На втором этапе реализации инвестпроекта зона таможенного склада увеличится с 500 квадратных метров до 8 тысяч квадратов. Количество рабочих станций маркировщиков возрастет до 100. Увеличится и плановая мощность. А в 2021 году инвестор начнет строительство специализированного логистического терминала в Черняховске в непосредственной близости от таможенного поста и контейнерного железнодорожного терминала. Как рассказали представители ГК «Новик», это оптимизирует транспортно-логистические издержки импортеров за счет концентрации на одной площадке автомобильного, железнодорожного транспорта и таможенного склада.

Добавим, что маркировка импортной продукции в новом центре осуществляется в рамках системы «Честный знак». Ее реализацией в стране занимается «Центр развития перспективных технологий».

- Ключевая цель маркировки – в том, чтобы с помощью мобильного приложения код, который ставится на товар, мог отследить каждый гражданин. Любой потребитель товара может получить информацию о легальности или нелегальности товара, а также сообщить о контрафакте в соответствующие органы, - сказал генеральный директор «Центра развития перспективных технологий» Андрей Кириллов.