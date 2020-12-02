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В Калининграде открылся Центр маркировки товаров

Транспортно-логистическая система самого западного региона России пополнилась важным элементом
Кирилл Алексеев
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На открытии центра побывал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

На открытии центра побывал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Фото: предоставлено компанией.

Маркировка товара – важный метод «обеления» рынка, серьезный элемент борьбы с контрафактной продукцией, которая периодически завозится на территорию России. Недаром для все большего числа групп товаров маркировка является обязательным условием импорта. Так, она введена уже для мехов, обуви, со следующего года в этот список попадет одежда. И результат налицо: введение маркировки на меховые изделия дало «обеление» оборота в несколько раз!

В настоящее время маркировкой для российского рынка помимо производителей занимаются в основном специализированнее предприятия на территории стран Прибалтики, но есть большая вероятность, что скоро ситуация изменится – центром маркировки станет Калининградская область. На прошлой неделе группа компаний «Новик» и компания BMJ-logistics открыли Центр маркировки Особой экономической зоны «Янтарь». Таможенный склад расположен в черте города, на нем уже организована маркировка импортируемой в Россию обуви, парфюмерии и фототоваров. Со следующего года в перечне появится одежда.

На открытии центра маркировки побывал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он поблагодарил инвесторов за нужное начинание и выразил уверенность, что Центр маркировки станет важным звеном транспортно-логистической системы региона.

- С учетом развитой инфраструктуры и активности участников внешнеэкономической деятельности, Калининград стал естественным выбором для открытия подобного центра. Для нас это дополнительная возможность развития регионального логистического комплекса. Надеемся на то, что и наш портовый комплекс, и структуры Российской железной дороги, и логистические склады, различные частные организации будут дополнительно выигрывать от подобной инициативы и создавать новые рабочие места, - сказал Антон Алиханов.

Есть большая вероятность, что конкурентов из Прибалтики, занимающихся маркировкой российского импорта, удастся потеснить. Просто потому, что географические условия с точки зрения логистики у нас схожи, а цены на свои услуги калининградцы смогут предложить более выгодные для клиента.

Сейчас на складе калининградского центра работает десять рабочих станций маркировщиков.

Сейчас на складе калининградского центра работает десять рабочих станций маркировщиков.

Фото: предоставлено компанией.

- По нашим оценкам, в ближайшее время эти логистические потоки начнут переключаться на Калининградскую область, так как это не потребует значительного изменения существующих схем доставки в части дополнительного перепробега и не вызовет значительного роста затрат на логистику, – объяснил директор Центра маркировки ОЭЗ «Янтарь» Виктор Фоминский. – Добавлю, что процесс маркировки за рубежом более затратный с экономической точки зрения.

Сейчас на складе калининградского центра работает десять рабочих станций маркировщиков. Мощность – две фуры в сутки или до двух миллионов маркировок в год. На втором этапе реализации инвестпроекта зона таможенного склада увеличится с 500 квадратных метров до 8 тысяч квадратов. Количество рабочих станций маркировщиков возрастет до 100. Увеличится и плановая мощность. А в 2021 году инвестор начнет строительство специализированного логистического терминала в Черняховске в непосредственной близости от таможенного поста и контейнерного железнодорожного терминала. Как рассказали представители ГК «Новик», это оптимизирует транспортно-логистические издержки импортеров за счет концентрации на одной площадке автомобильного, железнодорожного транспорта и таможенного склада.

Добавим, что маркировка импортной продукции в новом центре осуществляется в рамках системы «Честный знак». Ее реализацией в стране занимается «Центр развития перспективных технологий».

- Ключевая цель маркировки – в том, чтобы с помощью мобильного приложения код, который ставится на товар, мог отследить каждый гражданин. Любой потребитель товара может получить информацию о легальности или нелегальности товара, а также сообщить о контрафакте в соответствующие органы, - сказал генеральный директор «Центра развития перспективных технологий» Андрей Кириллов.

Экономика: Бизнес

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