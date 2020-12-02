Истории первых переселенцев: «Когда на крыше стал таять снег, по обоям в комнате кровь потекла»

Надежда Шеина в совхозе "Береговой" с бригадиром Василием Борткевичем. Фото: из семейного архива

Бегство от голода

Надежда Ивановна Шеина (в девичестве Паньтюхина) родилась в деревне Салтак Казанского района Марийской АССР (сегодня Сернурский район республики Марий Эл – Ред.) в феврале 1936 года. Отец ее погиб еще до войны – утонул во время лесосплава, поэтому жила она вместе с мамой Устиньей Ильиничной Кузнецовой, братьями и сестрами. В самом начале войны две старшие сестры, Вера и Люба, а также брат Семен ушли на фронт.

Устинья Ильинична Кузнецова, мать Надежды. Фото: из семейного архива

- Питаться нам было нечем, - рассказывает Надежда Шеина, - и вскоре я оказалась в детском доме. Сестра Вера пропала без вести на фронте, а Люба к нам на новое место приехала только в 1955 году. Когда с войны пришел Семен весь раненый и контуженный, он забрал меня, собрал всю семью на совет и сказал, что нам уезжать надо, иначе мы все с голоду умрем. Семен вообще у нас главный был.

Решение было принято очень быстро, и семья по вербовке направилась в бывшую Восточную Пруссию.

- Привезли нас зимой 1946 года в вагонах, в которых обычно скотину возят, сначала в Хайнрихсвальде (сегодня Славск – Ред.), а оттуда в затопрайон, в деревню Таве (располагалась на берегу Куршского залива на границе Славского и Полесского районов, сегодня не существует – Ред.). Помощи семье нашей с собой никакой не дали, потому что взять ее было неоткуда. Но мне от детского дома выделили 10 булок хлеба, да одежду кое-какую. С дороги еще помню, что в Москву мы приехали в лаптях. Нам там прохожие по плечу шлепали и говорили: «Хватит лапти-то носить уже». Мы все оборванные ходили, в телогрейках.

«Нашли сапоги, а внутри – ноги»

В Таве из русских были только семья Кузнецовых-Паньтюхиных и председатель совхоза с женой. Все остальные – немцы.

- Дома там все какие-то разбитые стояли. Мы вместе с управляющим и его женой жили. У нас, как только вода пойдет с залива, половину дома заливало. Однажды, когда снег начал таять, с потолка стала кровь идти, по стенам, по обоям потекла. Как на чердак забрались, а там ноги человеческие валяются и внутренности какие-то. Семен, старший брат, тогда же с чердака сапоги домой принес. Входит в комнату и кричит: «Мама, смотри, какие сапоги хорошие». А в сапогах ноги чьи-то. Туловища нигде не было.

Чтобы хоть как-то выжить, Устинья Ильинична отправляла своих детей по соседним поселкам побираться.

- Мы в Славск ходили и все куски собирали: «Подайте Христа ради кусочек хлеба». Я и к немцам заходила, те тоже давали. Страдали сильно мы тогда, конечно. Но у немцев хоть что-то еще было. Удивительно, конечно, но мы с немцами хорошо общались, они нас не обижали. Я даже у одной семьи в няньках была. Они у моей мамы как-то просили: «Отдайте нам девочку». Но мать не отдала. «Она кормит нас», - говорила.

Ночевка в собачьей будке и немец-лодочник

Надя могла уйти на заработки на несколько дней, а иногда она пропадала неделями. Ночевать ей приходилось, где придется.

- Как-то я добралась до Славска и ближе к ночи постучалась к немцам, но мне никто не открыл. А у дома собачья конура стояла. Я туда залезла. Там тепло и хорошо. Сплю. А утром прибежала собака и залаяла на меня. Тут же немец из дома выскочил. «Вылазь!» - кричит. А я боюсь собаку. Тогда этот немец как даст мне по спине, так рука у меня и отнялась. Я упала. Он взял меня на руки, испугался, видимо. Притащил в дом. Дня три он меня лечил. А мама меня даже не искала. Она всегда говорила: «Надя вернется».

Бригада в совхозе "Береговой". Шеина сидит вторая слева. Фото: из семейного архива

После этого случая Надя возвращалась домой с котомкой хлеба и сухарей. Впереди оставалась только одна преграда – река, по которой шел лед. Было уже темно, но на берегу сидел немец-лодочник с женой. Перевозить Надю они отказались и из-за ледохода, и потому что девочка была без родителей.

- До дома оставалось где-то пять километров по лесу. Лодочник знал это и сказал: «Куда ты пойдешь? Тебя же кабаны раздерут!» Я его стала убеждать, что очень быстро бегаю, но немец ни в какую не соглашался. Тогда я села и заплакала. Он начал уговаривать меня чайку с ними попить и переночевать, но я отказалась. А тут как раз и лед весь прошел. Все-таки уговорила я его, и перевез он меня на другой берег. «С богом», - говорит. А я – бегом! Прибежала домой, в сенях села и слышу, как мать братьев моих зовет: «Коля, Женя, идите есть, я кашки овсяной наварила». И так мне обидно стало! Вы там кашу едите, а я вам хлеб ищу! Потом слышу, как управляющий маме говорит: «Там шум какой-то. Может, Надя пришла?» А мама отвечает: «Да что ты, она ночью не пойдет». Он вышел в коридор, а я там реву. Взял меня на руки, к себе в комнату унес и там накормил.

«Мы крали рыбу у рыбаков»

Председатель совхоза, как и соседи-немцы просил отдать маленькую Надю ему на воспитание.

- Жена родила ему урода какого-то, через некоторое время он умер, - продолжает Надежда Ивановна. – И вот он все просил маму мою: «Устинья Ильинична, отдай Надю». Но мама не отдавала. А вообще я любила ее. Иначе бы не ходила для нее еду искать.

Развлечения у Нади, ее братьев и сестер были примерно такими же, как и у всех детей, оказавшихся на земле, где шла война.

Слева - брат Николай во время учебы в ФЗО в Низовье. Фото: из семейного архива

- По домам мы постоянно шарились и однажды нашли ракетницу с патронами, - продолжает Надежда Шеина. - По вечерам мы сидели на берегу и из этой ракетницы по лягушкам стреляли. Потом кто-то в милицию пожаловался, и у нас все отобрали. Гильзы тоже находили, большие такие. Бьем-бьем по ним топором, а как расколем, порох достаем и ходим по лесу, жжем его. Хулиганы были. А сейчас сами еще детей ругаем.

Своей коровы у Кузнецовых-Паньтюхиных не было, но все дети были привлечены к работам в совхозе, где нужно было ухаживать за скотиной.

- Мы мыли коров чесоточных и пасли их, а немцы рыбу ловили. Мы, дети, эту рыбу у них крали. Мы же мелочью совсем были, сами ловить не умели. Только немец за поворот, а мы подбегаем с мешочком: раз-раз и бежать. Потом мужики уже говорили: «Вы у нас просите. Мы даже больше дадим, чем вы стащите». Они очень многие по-русски говорили.

Надежда Ивановна хорошо запомнила, что даже зимой немцы ходили в «деревянных колодках», то есть в ботинках-клумпах.

Страшная смерть подруги

В 1947 году переселенцы оставили дом в Таве и переехали в поселок Варглиттен (сейчас населенный пункт не существует, но некоторое время он просуществовал под названием Бугрово – Ред.), где их поселили в бараке.

- Председатель наш, который из Тавы, как-то сказал маме моей: «Устинья Ильинична, вам тяжело. Вам надо уезжать». Она ведь и конюхом работала, и другую нагрузку одновременно тянула. Брат Семен тоже совсем нерабочий был, потому что руки у него вот такие вывернутые после ранения. Но стрелял он хорошо. У нас ведь кабаны прямо к дому подходили, и утки рядом плавали. Помню, что нас порола мать, когда мы утиные гнезда разоряли: «Пускай живут, - говорила, - не надо яички брать». В общем, Семен остался в Таве вместе с дочкой своей. Мы с ним до 1955 года не виделись, потому что не на что было по гостям ездить. Я, если честно, даже не знаю, когда Семен умер. Я его тогда в последний раз видела.

Новое место жительства располагалось на берегу Школьного пруда, более известного как озеро Варген.

- Там, куда мы приехали, здание такое большое было над озером, и львы стояли (вероятно, имеется в виду замок Прейль, разобранный после войны – Ред.). В соседний Зеераппен (сегодня Люблино – Ред.) мы в школу ходили, а в Метгетен (поселок имени А. Космодемьянского – Ред.) бегали в магазин. Работали в местном совхозе. Там и скотина была, и парники какие-то, а я лошадей пасла, и сама верхом ездила.

Если в Таве было тяжело пережить голод, то в Варглиттене Надю довели до отчаяния нравы некоторых переселенцев.

- Я не помню, чтобы в Таве кто-то нахальничал, то на новом месте люди сильно хулиганничали. Я даже не хочу говорить про это.

Через некоторое время Надежда Ивановна все-таки решилась рассказать об одном отвратительном случае.

- В общем, парни из поселка насильничали и своих девчонок, и немок. Подруга у меня там была, немка. Очень красивая девушка, чуть постарше меня. Ни за что не забуду, как подъехала верхом к озеру, когда там воду спускали. А там подруга моя лежит. Испортили ее и утопили.

Конечно, запомнилось в Варглиттене не только плохое. Например, однажды председатель местного совхоза по фамилии Самойлов спас Надежду, когда ее чуть было не сбросил жеребец. К слову, потом этот самый Самойлов стал директором Калининградского зоопарка.

Взрослая жизнь

В Варглиттене семья также задержалась недолго, уже в 1948 году мать с детьми переехала в Холмогоровку, где устроилась в 50-й совхоз.

- В Холмогоровке мы поселились в двухэтажном доме, и там уже долго оставались. Правда, в школе я перестала учиться. Иногда какие-то занятия на дому посещала у учительницы одной. Вернее, в школу я пришла, но я старше всех была и высокая очень. Дети по пояс мне были и называли «мамой». В общем, как считать, читать и писать научилась, так и бросила учебу. Главное – деньги считать могла.

Надежда Шеина в Холмогоровке. Фото: из семейного архива

Надя стала работать вместе с мамой на скотном дворе. Средний брат Женя выучился на тракториста, а младший Коля – на повара.

- В Холмогоровке я и повзрослела, и на танцы стала ходить. Замуж я тоже там вышла за Лешу Шеина. Он военный был из стройбата, с Курской области приехал. 45 лет мы с ним прожили. Золотой был муж, очень работящий. В 9 лет он на тракторе пахать начал. Вставал чуть свет – и на работу. Трое детей у нас с ним родилось. Двое умерли уже. Одна дочка осталась, в Эстонии живет. А Леша мой от инсульта умер. Сейчас тяжело одной. Отопление тут у меня печное: уголь и дрова сама таскаю.

Сейчас Надежда Ивановна живет одна. Фото: Иван МАРКОВ

До выхода на пенсию Надежда Ивановна успела поработать на трех калининградских зверосовхозах: в Холмогоровке, в Ладушкине и в Кострово, где она была и рабочей, и бригадиром. А в 1967 году, работая в совхозе «Береговой», она даже получила бронзовую медаль на ВДНХ.

Удостоверение на медаль с ВДНХ (саму медаль у пенсионерки украли). Фото: из семейного архива

- Люди сейчас на нашей звероферме какие-то копейки получать стали, - считает Надежда Ивановна. - Вот об этом надо писать. Кидают им что-то, то 5, то 10 тысяч. Была бы я помоложе, я бы, конечно, добилась, чтобы людям деньги выплатили. Мне очень обидно на все это смотреть.