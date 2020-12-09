Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Небольшой озноб и все: Калининградский врач поделился впечатлениями от вакцины «Спутник V»

По словам заместителя главврача облбольницы Игоря Иванова, новый иммунобиологический препарат от коронавируса успешно работает
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий
Игорь Иванов заявил, что побочных эффектов после вакцинации у него не было.

Игорь Иванов заявил, что побочных эффектов после вакцинации у него не было.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В конце сентября в Калининград поступили 42 дозы первой партии вакцины «Спутник V». Препарат ввели медикам, которые работают в красной зоне по коронавирусу. В числе первых вакцинировался главный внештатный инфекционист минздрава, заместитель главного врача Областной инфекционной больницы Игорь Иванов. Он поделился впечатлениями от нового иммунобиологического препарата и дал рекомендации пациентам по реабилитации после COVID-19.

«Препарат вводится дважды, – рассказал Иванов. – Я сам первый раз привился в начале октября. Побочных эффектов не было, после первой прививки – небольшой озноб и все. В начале октября анализ крови показал коэффициент защитных антител 8,1, а после второй прививки – больше 17. Показатель очень хороший, это значит, что вакцина «Спутник V» успешно работает. То есть COVID-19 – это вакциноуправляемая инфекция, и поэтому надо обязательно прививаться».

Игорь Иванов отметил, что «Спутник V» – это отечественный генно-инженерный иммунобиологический препарат, то есть неживой, он был разработан на базе изученной и проверенной платформы аденовирусов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По его словам, в отличие от прививки против гриппа иммунизация против коронавируса действует не один эпидсезон, а два года, что также является ее преимуществом.

Вводится вакцина двукратно – с разницей в 21 день. Перед прививкой необходимо пройти исследование крови на антитела IgG. Если они есть, значит, человек переболел и на данном этапе в вакцинации нет необходимости. Противопоказаниями для иммунизации против коронавируса являются онкогематологические заболевания, а также любые хронические заболевания в стадии обострения, симптомы ОРВИ. Помимо этого, вакцинация не проводится беременным женщинам и кормящим мамам.

До конца года в Калининградскую область поступит вторая партия «Спутника V» - 834 доз для продолжения вакцинации медработников, находящихся в зоне риска по коронавирусу. Поставки препарата для вакцинации населения ожидаются в январе-феврале 2021 года.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые