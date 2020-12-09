Небольшой озноб и все: Калининградский врач поделился впечатлениями от вакцины «Спутник V»

Игорь Иванов заявил, что побочных эффектов после вакцинации у него не было. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В конце сентября в Калининград поступили 42 дозы первой партии вакцины «Спутник V». Препарат ввели медикам, которые работают в красной зоне по коронавирусу. В числе первых вакцинировался главный внештатный инфекционист минздрава, заместитель главного врача Областной инфекционной больницы Игорь Иванов. Он поделился впечатлениями от нового иммунобиологического препарата и дал рекомендации пациентам по реабилитации после COVID-19.

«Препарат вводится дважды, – рассказал Иванов. – Я сам первый раз привился в начале октября. Побочных эффектов не было, после первой прививки – небольшой озноб и все. В начале октября анализ крови показал коэффициент защитных антител 8,1, а после второй прививки – больше 17. Показатель очень хороший, это значит, что вакцина «Спутник V» успешно работает. То есть COVID-19 – это вакциноуправляемая инфекция, и поэтому надо обязательно прививаться».

Игорь Иванов отметил, что «Спутник V» – это отечественный генно-инженерный иммунобиологический препарат, то есть неживой, он был разработан на базе изученной и проверенной платформы аденовирусов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По его словам, в отличие от прививки против гриппа иммунизация против коронавируса действует не один эпидсезон, а два года, что также является ее преимуществом.

Вводится вакцина двукратно – с разницей в 21 день. Перед прививкой необходимо пройти исследование крови на антитела IgG. Если они есть, значит, человек переболел и на данном этапе в вакцинации нет необходимости. Противопоказаниями для иммунизации против коронавируса являются онкогематологические заболевания, а также любые хронические заболевания в стадии обострения, симптомы ОРВИ. Помимо этого, вакцинация не проводится беременным женщинам и кормящим мамам.

До конца года в Калининградскую область поступит вторая партия «Спутника V» - 834 доз для продолжения вакцинации медработников, находящихся в зоне риска по коронавирусу. Поставки препарата для вакцинации населения ожидаются в январе-феврале 2021 года.