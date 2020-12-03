Пока врачи ставили диагноз, болезнь проявилась у сестры: 11-летней Вике и 6-летней Кате снова нужна помощь

Сначала болезнь проявилась у старшей Вики, а потом симптомы стали замечать у младшей Кати. Фото: из семейного архива

Сестрам из Черняховска – 11-летней Вике и 6-летней Кате - снова нужна наша поддержка. О новом сборе сообщает благотворительный фонд «Берег надежды».Напомним, Вике Гнездиловой калининградские медики не могли установить точный диагноз. Пока ее мама обивала пороги медицинских учреждений кабинетов чиновников, болезнь стала проявляться у младшей дочери.

Маму девочек – Татьяну Гнездилову особенно угнетает, что врачи, от которых в самом начале развития болезни зависела диагностика и лечение, отказывались верить жалобам ребенка на плохое самочувствие, списывали все на детское желание притворяться и манипулировать.

При поддержке фонда «Берег надежды» сестры прошли обследование в отделении ревматологии детской городской больницы № 2 имени святой Марии Магдалины в Санкт-Петербурге. Там девочкам установили диагноз — ювенильный идиопатический хронический артрит. Его подтвердили в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Скорее всего, заболевание носит генетический характер.

- Всемирно известная израильская клиника «Хадасса» согласилась провести онлайн-консультацию для Вики и Кати, чтобы выработать тактику лечения, - говорится в сообщении фонда. - Для этого нужно качественно перевести на английский язык несколько десятков листов медицинской документации. Мы собираем деньги на онлайн-консультацию и оплату услуг по специфическому переводу медицинской документации. Общая сумму к сбору для сестер - 200 000 рублей.

Организаторы фонда просят не остаться в стороне от тяжелейшей ситуации, с которой столкнулась семья Гнездиловых.

- Ваша поддержка может помочь девочкам – Вике вернуться к полноценной жизни, встать с инвалидной коляски, пойти учиться в школу вместе с остальными детьми. Кате – не оказаться в будущем прикованной к инвалидной коляске из-за тяжелого недуга. Спасибо всем, кто помогает! – обращаются ко всем неравнодушным в фонде «Берег надежды».

Реквизиты для сбора находятся здесь.