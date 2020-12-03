В Калининграде построенный из камыша и шлака дом оказался культурным наследием

Стены теперь рассыпаются прямо на глазах. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Поначалу казалось, что жильцам дома №11-25 по улице майора Козенкова в Калининграде повезло – здание попало в программу областного Фонда капитального ремонта. Сначала ему обновили крышу, и получилось красиво. Но потом ремонтники дошли до стен – и начались проблемы.

Сюрприз под штукатуркой

Когда рабочие принялись сбивать с фасадов старую штукатурку, чтобы заменить ее новой, выяснилось, что кирпичный этот двухэтажный дом-«барак» только по краям: с одного – один подъезд, с другого - два. А все, что между ними, оказалось со шлакозаливными стенами, утепленными прокладкой из камыша. И стоило снять этот самый камыш, как шлак попросту высыпался наружу, оставляя после себя огромные дыры, через которые виднелась уже квартирная штукатурка.

Беспокойство жильцов еще более усилилось, когда они увидели, как образовавшиеся каверны ремонтники заливают строительной пеной и уверяют, что будто так и надо.

- Я сам в стройбате служил, но даже мы так не делали, - удивляется Аркадий, без малейших усилий расковыривая отверткой уже заштукатуренный угол. – А насколько тонкая армирующая сетка, видите? Разве на ней что-то удержится? Так что, если не замерзнем этой зимой, то нас просто засыпет.

Жилец дома Аркадий: "Мы в стройбате так не делали!". Фото: Игорь ОРЕХОВ

Прораб и бригадир фирмы-подрядчика «Альпстрой» пытались унять разгоравшееся прямо на глазах народное недовольство. Мол, все нормально, современные технологии позволяют, забьем дыры специальной смесью, и будет не хуже, чем до этого. Даже лучше. Но, как выяснилось, жильцы не верят в чудесное ноу-хау, а хотят, чтобы дом традиционно утеплили чем-то более основательным вроде пенополистирола или минеральной ваты. Альпстроевцы отвечали в духе фразы из популярного кинофильма: дескать, не имеем подобной возможности. Ибо сей образчик довоенной архитектуры является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой, нач. XX века». Вон и на специально вывешенном баннере так и написано.

- А этот дом? – раздраженно тыкали пальцами жильцы в окружающий ландшафт. – А этот?! Точно такие же, а ведь их-то утеплили!

Формальный повод

Действительно, по закону, даже если здание является памятником, допускается его утепление современными материалами. Но только если только оно не снабжено богатой лепниной, какими-то рельефными деталями и тому подобными изысками. На Козеноква, 11-25 над дверями крайних подъездов (тех, что с кирпичными стенами) наличествуют небольшие барельефы. Так что, формальный повод для отказа использовать желаемые обитателями дома утеплители у Фонда капремонта, являющегося в данном случае госзаказчиком, есть.

Барельеф над дверью одного из крайних подъездов. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Хотя на взгляд обычного человека ситуация выглядит просто нелепой. Еще и потому, что аккурат в середине длиннющего сооружения расположилась одна из нотариальных контор. И, судя по толщине обложенного плиткой фасада, она успела благополучно утеплиться. Подвергнется ли офис той же экзекуции, что и окружающие его квартиры обывателей? Собственно только об этом я и хотел спросить подоспевшего на место событий начальника отдела мониторинга жилищного фонда Фонда капремонта Егора Кожевникова. Но тот от общения с журналистом уклонился, предложив для этого специально обученного человека – пресс-секретаря своей организации.

Привет из 1930-х

Дом №11-25 на Козенкова, построенный в период Великой депрессии, скорее всего, задумывался как временное решение жилищного вопроса. Ну, вроде наших «хрущевок», которые, говорят, были рассчитаны на эксплуатацию в течение 25 лет, не больше. То, что слепленное из камыша и шлака строение простояло почти век, можно считать чудом. А то, что оно получил статус памятника – чудом, едва ли не большим. Хотя, если разобраться, ничего особо чудесного в этом нет.

Просто некоторое время тому назад российский минкульт упростил процесс получения зданиями статуса исторических памятников. Разумеется, руководствуясь исключительно благими намерениями сберечь доставшиеся нам от предков архитектурные шедевры. И сегодня любое физическое или юридическое лицо вправе подать соответствующую заявку в уполномоченный госорган – в Калининградской области это Служба государственной охраны объектов культурного наследия.

- К заявлению прилагаются сопроводительные документы, в числе которых - справка с указанием наименования объекта, даты его постройки, архитектора и т. п., - объясняет руководитель ведомства Евгений Маслов. - Если это все присутствует, мы организуем работы по установлению историко-архитектурной ценности здания. Второй этап предполагает включение (либо отказ в таковом, что также вполне возможно) объекта в перечень выявленных. После чего в течение года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза по включению объекта уже в реестр. (Кстати, на этой стадии тоже может последовать отказное решение.) Эту работу проводят аттестованные министерством культуры РФ эксперты. За деньги, причем немалые, средняя стоимость – около 100 тысяч рублей.

Тонкости законодательства

Для включения в заветный перечень здание должно обладать рядом необходимых признаков. Но вот что это за признаки, четкого понимания нет. Больше того, по словам специалистов, там сплошные внутренние противоречия, хотя с виду все опять-таки достаточно просто.

- Открываем 3-ю статью 73-го Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, - продолжает Евгений Маслов. - Там перечисляются виды объектов – это либо памятник, либо ансамбль, либо какое-то достопримечательное место. А внутри видов перечисляются подвиды. Плюс мы еще ориентируемся на преамбулу закона, в которой говорится, что объектами культурного наследия являются уникальные, наиболее ценные памятники недвижимости. И хотя нет четких критериев уникальности, неповторимости и эксклюзивности, мы это всегда держим в голове. Потому что не каждая довоенная постройка из красного кирпича и с черепичной крышей может быть памятником.

Отлично сказано! Словно про тот самый злополучный дом на улице Козенкова. Архитектурная значимость которого, однако, признана вполне себе официально.

- Я иногда не понимаю, на каком основании те или иные здания включаются или не включаются в этот перечень, - признается руководитель Службы охраны. – Вы знаете, что, например, областной Драмтеатр до сих пор не считается объектом культурного наследия? Хотя здание по-настоящему уникально – больше даже как образчик советской архитектуры, когда его снабдили портиком.

При этих словах я вспомнил о не так давно безжалостно снесенной бывшей школе имени Гете на Томской, но промолчал. О намерении властей точно так же расправиться с добротным образчиком стиля баухаус в лице детской поликлиники на улице Марины Расковой тоже, каюсь, промолчал. Тем более что оказалось, если дом включен в реестр, то процедура исключения из него фактически нереализуема. Хотя бы потому, что финальный документ здесь подписывает лично председатель правительства РФ.

- Насколько я знаю, Фонд капремонта нормально сейчас работает, всегда в диалоге с жильцами, - успокаивающе резюмировал Евгений Маслов. – Хотя в плане взаимодействия многоквартирные дома-памятники, конечно, наиболее проблемные объекты. В каждом конкретном случае необходимо разбираться, но просто лепить слой стекловаты или пенополистироола – извините… И кстати, тогда может сырость еще большая появиться, потому что материалы – жестко изолирующие, что называется, не «дышащие».

Что ж, специалистам, конечно, виднее. Но за ближайшее будущее жильцов дома №11-25 по улице майора Козенкова пока как-то тревожно.