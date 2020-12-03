Рабочие на карантине, в помещениях вода: что происходит на строящемся онкоцентре в Калининграде

Объект должны ввести в эксплуатацию не раньше весны 2022 года. Фото: Александр КАТЕРУША

В поселке Родники под Калининградом продолжается строительство онкологического центра. Ход работ оценил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черномаз.

Журналисты, которые прибыли на объект, ходили по коридорам и кабинетам будущего медцентра, не без опаски поглядывая на потолки. Недавно на стройке случилось ЧП: рухнула бетонная плита, которую только-только залили, она не успела даже высохнуть. К счастью, обошлось без пострадавших, а произошедшее осторожно назвали «проседанием части плиты».

Выяснилось, что взамен упавшего перекрытия готовят новое – уже выставлена опалубка. Залить ее бетоном планируют до конца недели.

- В прошлый раз у нас было 17,3-17,5 процентов готовности. Сегодня – до 18 процентов. Но, к сожалению, те темпы и те виды работ, которые идут на площадке, не позволяют семимильными шагами добавлять процент готовности объекта, - признал Сергей Черномаз.

В строящемся медучреждении бросается в глаза то, что многие помещения затоплены водой: где-то стоят большие лужи, где-то вода собрана в канавки.

- Это поверхностные воды и осадки, которые шли в осенний период. Они накапливались в искусственных приямках, которые были сооружены на первом этаже. В настоящий момент выполнены дренажные канавки, эта вода естественным путем будет собрана, - пояснил Сергей Черномаз.

При этом министр отметил, что генеподрядчик до конца недели запустит насосы и искусственно отведет воду, откачает, осушит основание для выполнения работ по силовым полам.

Водой затоплены многие помещения: где-то стоят большие лужи, где-то вода собрана в канавки. Фото: Александр КАТЕРУША

Между тем, до конца непонятно, каким будет фасад онкологического центра. Есть только рабочий вариант.

- Мы ушли от выносных окон. Цветовые решения по фасадам находятся на согласовании с главным архитектором Калининградской области. В ближайшее время мы сможем услышать от подрядчика даты и сроки по переходу на монтаж оконных блоков и направляющих по фасаду, - сказал Сергей Черномаз.

Объект должны ввести в эксплуатацию не раньше весны 2022 года.

- Строительную готовность онкоцентра мы обеспечим к концу 2021 года. А ввод объекта – в мае 2022. Это обусловлено тем, что необходимо произвести пусконаладочные работы, сдать медицинское оборудование, сертифицировать и запустить непосредственно в работу сам центр, - рассказал директор по строительству компании-подрядчика Юрий Гаврилин. - Мы будем и дальше наращивать темпы по количеству рабочий силы на объекте и сокращать то отставание, которое накопилось за предыдущий период.

На стройке очень холодно. Но, как говорят, никто не болеет – больных просто не пускают на объект. Сегодня на самоизоляции находятся 16 человек. Все они были выявлены на пропускном пункте, где у всех измеряют температуру.

- Нам удалось сохранить количество рабочих на стройке, несмотря на то, что у субподрядчика возникли сложности – часть работников изолированы в связи с подозрением на коронавирус. У них первичные признаки и мы не можем их допустить на объект. Есть ряд требований Роспотребнадзора, которые надо выполнять, - сказал Сергей Черномаз.

Он уточнил, что подтвержденных случаев COVID-19 у рабочих пока нет. О карантине речь не идет. Дополнительно привлекли 15 рабочих.

- Всего у нас работает порядка 150-160 человек днем и ночью. В ночь - порядка 25 человек, - отметил Сергей Черномаз.