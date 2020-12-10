Власти предупреждают калининградцев о серых схемах при покупке жилья

Власти призывают калининградцев не рисковать и покупать квартиры только по договорам долевого участия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининградской области недобросовестные застройщики, не желающие привлекать деньги дольщиков через эскроу-счета, придумали хитрую схему. Они предлагают желающим приобрести жилье вместо заключения договора долевого строительства заключить два договора – предварительной купли-продажи и беспроцентного займа. Такая схема несет огромные риски, заявила в ходе оперативного совещания в правительстве в четверг, 10 декабря, министр регионального контроля Елена Серая.

- Застройщик заключает предварительный договор купли-продажи с указанием и описанием конкретного жилого помещения, но денег он не привлекает, поэтому нарушений никаких нет. И привлечь его мы не можем. А подрядчик, который строит многоквартирный дом, зачастую, это аффилированные лица: один учредитель, один адрес, заключает с этим же гражданином договор беспроцентного займа, но уже без указания цели. Но эти деньги поступают в распоряжение застройщика, однако по закону деньги должны храниться на экскроу-счетах в банке, - сказала Елена Серая.

Министр подчеркнула, что только при заключении договора долевого участия дольщик, если его жилье не будет достроено, может рассчитывать на поддержку государства, на участие государства в достройке объекта.

По словам губернатора Антона Алиханова, подобная схема уже была реализована в Пионерском и других городах области. Он отметил, что предварительный договор с застройщиком не несет за собой никаких юридических обязательств, это просто договор о намерениях. А договор о беспроцентном займе с подрядчиком, который формально не связан с застройщиков – это просто передача денег в долг некой компании, которая может построить дом, а может не построить.

- Ваши деньги не гарантированы ничем: ни будущей квартирой, ни залогами, ни личными поручительствами. Вы просто дали кому-то денег в долг, и без процентов. Допустим, через год ваш дом будет достроен. Но я обращаю внимание, что цена квадратного метра постоянно растет, и растет серьезно. Застройщик бесплатно воспользовался вашими деньгами, построил дом, квартиры в котором за это время подорожали. Он расторгает с вами договор о намерениях, продает квартиру, которую вы считали своей, дороже. И очень хорошо, если он вернет вам деньги по договору займа. А может и не вернуть. Ведь это юрлицо не связано с подрядчиком, и ничего сделать нельзя. А может статься, что и та компания в какой-то момент будет искусственно обанкрочена. Вы не найдете ни учредителей, никого, это ваши проблемы, - сказал Антон Алиханов,

Глава региона отметил, что, к сожалению, с юридической точки зрения подобную схему нельзя назвать криминальной. Но жителям области, которые согласились на такие высокорискованные условия покупки квартиры в случае проблем не нужно приходить к стенам правительства и говорить «спасите, помогите».