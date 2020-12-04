Коронавирус в Калининграде, последние новости на 4 декабря 2020 года: новый антирекорд

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 4 декабря, в Калининградской области, выявлено 12 230 случаев заражения COVID-19 (+193 за сутки - новый антирекорд). Нарастающим итогом обследовали 382 732 (+3226) человека, 9 144 человека выздоровели (+219), умерли 127. Остаются под медицинским наблюдением 4 782 человека (+418).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 40 пенсионеров;

- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 36 медицинских работников, в том числе 9 выявлено по результатам скрининга;

- 15 неработающих

- 12 сотрудников образовательных учреждений;

- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 воспитанников детских дошкольных учреждений ( детские сады №56, №104, №123, №127, №131, «Резиденция детства», д/с1 Гурьевск);

-6 работников торговли;

- 5 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;

- 4 сотрудника предприятия пищевой промышленности;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 4 учащихся (частная школа «Мороз», АПКМК, школа №5 Светлого, Багратионовская школа);

- 3 студента (Колледж предпринимательства, БФУ);

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 сотрудника учреждения культуры;

- 2 сотрудника юридических контор;

- сотрудник предприятия сельского хозяйства;

В структуре заразившихся- 145 человек с симптомами ОРВИ, у 28 пациентов - пневмония, 20 бессимптомных случаев.

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