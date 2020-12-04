Билеты есть, а мест нет: в Калининграде в самолет не пустили семерых пассажиров

Даже имя оплаченные билеты на руках, попасть на борт смогли не все. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы думаете, что ваше утро выдалось неудачным, то вот вам история пассажиров одной из авиакомпаний «Победа», которые не смогли улететь в Москву, имея на руках оплаченные билеты. Все случилось в пятницу, 4 декабря в калининградском аэропорту «Храброво». Пассажиры, как это обычно бывают, выстроились в очередь на проверку паспортов и постепенно проходили в самолет на посадку. В какой-то момент цепочка прервалась.

- Нам сказали: «Ждите возле первой стойки». Мы перешли туда. Сотрудник, который проверял паспорта, просто молча ушел. Мы стояли в надежде на лучшее. Но, как вскоре выяснилось, зря, - рассказывает калининградка Анна Пинаева. – Время шло. Мы понимаем, что самолет через 10 минут взлетит, а нас не пускают и только говорят: «Ждите представителя».

По словам пассажиров, им ничего не объяснили и толком не сказали в чем дело:

- Когда я подошла к сотруднику, он тоже ничего не хотел говорить. Я спросила: «Для нас нет мест?». Он начал утвердительно кивать, но вслух ничего не говорил. Я спросила прямо: «Мы не улетаем?». Он снова кивнул. Так мы и остались, а наш самолет улетел.

В столицу в итоге не смогли улететь семь человек. У всех были, конечно же, оплаченные билеты.

- И ведь всем надо было в Москву по делам. У меня, например, сорвалась важная встреча. Все мы были в шоке. Обидно, что никто не извинился, нам даже толком не объяснили, что произошло, - говорит Анна. – Уже когда наш самолет улетел, нам сказали: «Мы вам дадим билет на следующий рейс в Москву». Мы должны были улететь в 09:20 во Внуково «Победой», а билеты нам дали на 11:50 в Домодедово «Уральскими авиалиниями». Еще можно сказать, что повезло. Среди нас была пара, которая летела в Москву с пересадкой до Омска. Им сказали, что вылететь из Калининграда они смогут только вечером, в 20:30, на следующем рейсе «Победы».

В ожидании отправления несчастные пассажиры разошлись кто просто сидеть в зале, кто в кафе. Представитель авиакомпании предложил им лишь стакан воды, сославшись на то, что задержка составляет меньше 4 часов.

Некоторые пассажиры рейса уже обратились к юристам и собираются решать вопрос в судебном порядке.

ЗВОНОК В АВИАКОМПАНИЮ

«Комсомолка» связалась с представителем авиакомпании в «Храброво».

- Возможно да, такая ситуация была, - сказал нам представитель компании, который представился просто Артемом. – К сожалению, не могу давать никаких комментариев. Не располагаю информацией и не могу ее предоставлять. Пускай вам пассажиры предоставляют. Я могу только с ними разговаривать, а не со сторонними лицами.

«Комсомольская правда» отправила официальный запрос на получение информации, адресованный пресс-секретарю компании. На момент публикации материала ответ не был получен.