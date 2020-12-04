Стала настоящей леди: Участницу из Калининграда выгнали из шоу «Пацанки»

Калининградка была одной из самых ярких участниц «Пацанок». Фото: телеканал «Пятница»

Последний выпуск с нашей землячкой показали в минувший четверг на канале «Пятница!». На этот раз девушки готовились к творческому конкурсу и представляли свои таланты. Кто-то демонстрировал чудеса дрессуры собак, кто-то читал стихи. Вокальным наставником девочек выступила Любовь Успенская. Калининградка Наташа Гончарова представила песню «Если бы слезы твои были водой». Оценивали ее номер композитор и продюсер Виктор Дробыш и певец Дима Билан, который накануне стал соучастником шоу.

Кажется, и члены жюри, и сама певица, остались довольны результатом.

- Я очень хотела стать лучшей. Сегодня я переступила себя. Я так долго не выступала! Последние лет пять меня невозможно было заставить даже спеть в компании с друзьями. Но я возродилась сегодня и поняла, что я хочу заниматься искусством. Я невыносимо горда собой, горда своими достижениями, - сказала Наташа.

Ведущие отметили, что девушка полна сил и творческой энергии. Наташе вручили отличительный знак лучшей ученицы недели.

- С этой Белой лентой вы сегодня… отравляетесь домой, – вдруг сказала директор «Школы леди» Лаура Лукина, тоже, кстати, калининградка. – На 11-й неделе обучения мы видим перед собой уже настоящую леди и уверены, что сейчас для вас самое время идти в большой мир и покорять всех своим талантом. Мы впервые так смело отправляем домой настоящую леди!

- Я и подумать не могла, что мое нахождение здесь, переосмыслит всю мою жизнь. Конечно, я была готова бороться дальше. Но я понимаю, что есть девочки, которым объективно нужна помощь больше, - сказала Наташа.

Расставание с ней получилось очень трогательным.

- Даже Лаура Альбертовна плачет, это вообще невозможно! – комментировали девчонки, утирая слезы.

- Можно победить и остаться дыркой от бублика. А можно пройти долгий путь, работать над собой и выйти такой очаровательной принцессой как я, - подытожила свое участие в шоу Наташа Гончарова.

Стоит отметить, что калининградка была одной из самых ярких участниц «Пацанок». До реалити она сначала училась в БФУ на факультете юриспруденции, затем работала онлайн-моделью – позировала в разных образах для мужчин, а те оставляли недвусмысленные комментарии.

- Это такой задор – соблазнять мужчин, чьих-то мужей, чьих-то братьев. У меня не табу в развратностях, - говорила калининградка.

Наташа была весьма откровенной. Например, запросто прошла по территории «Рыбной деревни» в эротическом наряде.

Участницы нового сезона «Пацанок» — самые сложные за всю историю проекта. Среди них воспитанницы детдомов, жертвы насилия и буллинга, бывшие заключенные, дети из неблагополучных семей, девушки легкого поведения.

Задача педагогов – избавить героинь от психологических травм и научить жизни в обществе.

Лучшая ученица через 14 недель получит золотую брошь.