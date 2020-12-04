Стала настоящей леди: Участницу из Калининграда выгнали из шоу «Пацанки»

Калининградка была одной из самых ярких участниц «Пацанок».
Фото: телеканал «Пятница»
Последний выпуск с нашей землячкой показали в минувший четверг на канале «Пятница!». На этот раз девушки готовились к творческому конкурсу и представляли свои таланты. Кто-то демонстрировал чудеса дрессуры собак, кто-то читал стихи. Вокальным наставником девочек выступила Любовь Успенская. Калининградка Наташа Гончарова представила песню «Если бы слезы твои были водой». Оценивали ее номер композитор и продюсер Виктор Дробыш и певец Дима Билан, который накануне стал соучастником шоу.
Кажется, и члены жюри, и сама певица, остались довольны результатом.
- Я очень хотела стать лучшей. Сегодня я переступила себя. Я так долго не выступала! Последние лет пять меня невозможно было заставить даже спеть в компании с друзьями. Но я возродилась сегодня и поняла, что я хочу заниматься искусством. Я невыносимо горда собой, горда своими достижениями, - сказала Наташа.
Ведущие отметили, что девушка полна сил и творческой энергии. Наташе вручили отличительный знак лучшей ученицы недели.
- С этой Белой лентой вы сегодня… отравляетесь домой, – вдруг сказала директор «Школы леди» Лаура Лукина, тоже, кстати, калининградка. – На 11-й неделе обучения мы видим перед собой уже настоящую леди и уверены, что сейчас для вас самое время идти в большой мир и покорять всех своим талантом. Мы впервые так смело отправляем домой настоящую леди!
- Я и подумать не могла, что мое нахождение здесь, переосмыслит всю мою жизнь. Конечно, я была готова бороться дальше. Но я понимаю, что есть девочки, которым объективно нужна помощь больше, - сказала Наташа.
Расставание с ней получилось очень трогательным.
- Даже Лаура Альбертовна плачет, это вообще невозможно! – комментировали девчонки, утирая слезы.
- Можно победить и остаться дыркой от бублика. А можно пройти долгий путь, работать над собой и выйти такой очаровательной принцессой как я, - подытожила свое участие в шоу Наташа Гончарова.
Стоит отметить, что калининградка была одной из самых ярких участниц «Пацанок». До реалити она сначала училась в БФУ на факультете юриспруденции, затем работала онлайн-моделью – позировала в разных образах для мужчин, а те оставляли недвусмысленные комментарии.
- Это такой задор – соблазнять мужчин, чьих-то мужей, чьих-то братьев. У меня не табу в развратностях, - говорила калининградка.
Наташа была весьма откровенной. Например, запросто прошла по территории «Рыбной деревни» в эротическом наряде.
Участницы нового сезона «Пацанок» — самые сложные за всю историю проекта. Среди них воспитанницы детдомов, жертвы насилия и буллинга, бывшие заключенные, дети из неблагополучных семей, девушки легкого поведения.
Задача педагогов – избавить героинь от психологических травм и научить жизни в обществе.
Лучшая ученица через 14 недель получит золотую брошь.