Если мнения «виновен» - «невиновен» разделились поровну, подсудимый оправдан

Кто именно достоит занять места присяжных - определяется методом случайной выборки. Фото: "КП" Архив

В Калининграде близится к концу процесс по нашумевшему «делу врачей» - бывшего руководителя роддома № 4 Елены Белой и неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в умышленном убийстве недоношенного ребенка. Уголовное дело рассматривают присяжные. А как вообще набирается и затем действует коллегия заседателей? Об этом нам рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда.

1. Чем отличается суд присяжных от рассмотрения дела судьей единолично?

- Присяжных заседателей часто называют «судьями факта». Главный вопрос, на который они должны ответить - это вопрос о виновности лица, находящегося на скамье подсудимых. Согласно статье 339 Уголовно-процессуального кодекса, к компетенции присяжных заседателей относится разрешение вопросов о фактической стороне деяния, вмененного подсудимому (место, время, характер и способ действий, наступившие последствия, лицо, совершившее деяние, мотивы и цели его действий, умысел на совершение деяния или неосторожность и др.).

Такая форма судопроизводства значительно отличается от рассмотрения уголовного дела судьей единолично. Например, в присутствии коллегии присяжных не подлежат исследованию сведения о личности подсудимого, потерпевших, а также вопросы производства следственных действий, законности получения доказательств. Исследуются только фактические обстоятельства дела, которые относятся к предъявленному обвинению. Кстати, именно по этой причине судья Серей Капранов многократно отказывал в удовлетворении заявлений адвокатов врачей о привлечении в процесс специалистов: неонатологов, токсиколога, о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.

2.Как стать заседателем?

- Присяжных заседателей случайным образом выбирает специальная компьютерная программа из списков избирателей. Выбранным лицам направляется извещение с указанием даты, когда они должны прийти в суд для дальнейшего отбора. Отказаться можно лишь по уважительной причине: командировка, болезнь близкого и т.д. В этом случае необходимо отправить объяснительное письмо в суд, который направил извещение. Работодатель не вправе препятствовать исполнению обязанностей присяжного заседателя.

3. Как оплачивается работа присяжного?

- По закону, работа присяжного оплачивается и составляет половину должностного оклада судьи, но не может быть меньше среднего заработка по основному месту работы заседателя. Ему также возмещаются транспортные расходы.

4. По каким критериям отбирают присяжных?

- Специальных критериев для отбора не существует, однако есть некоторые ограничения. Так, присяжными заседателями и кандидатами в них не могут быть:

- не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

- имеющие непогашенную или неснятую судимость;

- признанные судом недееспособными или ограниченные в дееспособности;

- состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

- подозреваемые, обвиняемые, подсудимые в совершении преступления по уголовным делам;

- не владеющие русским языком, имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела (например, инвалидность по слуху, по зрению и т.д.);

- исполняющие профессиональную деятельность в момент рассмотрения уголовного дела, которая препятствует участию в качестве присяжных заседателей - перечень установлен законом. Это, например, военнослужащий, судья, прокурор, следователь, дознаватель, адвокат, нотариус, судебный пристав, частный детектив, священнослужитель и т. п.).

Когда впоследствии в судебном заседании происходит формирование коллегии присяжных с участием сторон процесса, многие из кандидатов не проходят отбор, а стороны вправе заявить им как мотивированный, так и немотивированный отвод. У кандидата есть право и на самоотвод.

5. Как строится работа судьи, гособвинителя, адвокатов с присяжными?

- Судья представляет кандидатам в присяжные заседатели стороны процесса, знакомит их с основными положениями уголовного дела, разъясняет задачи и условия участия присяжных заседателей. В случае наличия причин, препятствующих исполнению обязанностей присяжного, кандидаты могут указать на них, а также заявить самоотвод. Для выявления обстоятельств, которые могут препятствовать принятию решения по делу, председательствующий, гособвинитель или защитник вправе задавать кандидатам вопросы. В том числе личного характера.

Восемь присяжных заседателей образуют коллегию. Еще два заседателя (возможно и больше) участвуют в судебном разбирательстве в качестве запасных присяжных.

В совещательной комнате присяжные избирают старшину открытым голосованием. Присяжные вправе участвовать в изучении всех обстоятельств уголовного дела, задавать вопросы участникам процесса, а также участвовать в осмотре вещественных доказательств и документов. Кроме того, могут вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке ответов на поставленные судом вопросы.

6. Как проходит процедура голосования?

- После последнего слова подсудимого присяжные удаляются в совещательную комнату для вынесения вердикта. Присутствие иных лиц не допускается. Если через 3 часа не удается достигнуть единодушного решения, оно принимается голосованием. Вопросный лист подписывается старшиной и передается председательствующему судье. Основные вопросы следующие:

1)Доказано ли, что деяние имело место?

2) Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?

3) Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?

В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения.

Старшина руководит ходом совещания присяжных заседателей, от имени коллегии обращается к председательствующему с вопросами и просьбами, оглашает поставленные судом вопросы, записывает ответы на них, подводит итоги голосования, оформляет вердикт и провозглашает его в судебном заседании. Приговор выносится судьей на основании вердикта коллегии присяжных. При равном разделении голосов «за» и «против» вердикт считается оправдательным.

7. Что запрещено присяжным?

- Не являться в суд без уважительной причины; отлучаться из зала судебного заседания во время слушания дела; высказывать свое мнение до обсуждения вердикта; общаться с посторонними по обстоятельствам рассматриваемого дела; собирать дополнительную информацию о деле вне судебного разбирательства; нарушать тайну совещательной комнаты.

КСТАТИ

С 2003 в Калининградском областном суде с участием присяжных заседателей было рассмотрено более 50 уголовных дел. В прошлом году рассмотрено два уголовных дела, по одному из которых был вынесен оправдательный вердикт. В 2020 году уже рассмотрено одно уголовное дело с оправдательным вердиктом.