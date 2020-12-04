В Калининградской области снова начали массово вырубать придорожные аллеи

Такую картину можно наблюдать у поселка Береговое Правдинского района. Фото: Иван МАРКОВ

Сразу в нескольких районах Калининградской области жители зафиксировали активность лесорубов, позарившихся на придорожные аллеи. Первый сигнал поступил из Гурьевского района 21 ноября, где калининградка Юлия Садовская заметила в районе поселка Заозерье несколько поваленных стволов подряд.

"Ничего красивого и святого, - написала Юлия. - И да, если человек не может ехать мимо деревьев и не влетать в них, он - идиот. Прощай, аллея в Заозерье. У этих людей с пилами и в этих домах не будет ничего хорошего в жизни, я уверена".

Этот пост вызвал массу эмоциональных комментариев, однако большая часть высказавшихся поддержала Юлию и потребовала остановить вырубку. Правда, только в комментариях в соцсетях.

Следующее сообщение поступило 1 декабря, когда в редакцию «Комсомолки» дозвонилась жительница поселка Подгорное Татьяна Серова и пожаловалась на вырубку аллеи в непосредственной близости от ее дома.

- Нашу аллею начали рубить еще месяц назад, потом рабочие уехали, но вчера снова появились, - рассказала она. – Самое интересное – вырубают исключительно ясени, а другую древесину не трогают.

По словам Серовой, рядом с ее домом растет сухая аварийная береза, которую она неоднократно просила убрать. Однако лесорубам, по всей видимости, был нужен исключительно ясень, потому что сухое дерево они не тронули. Только после скандала рабочие согласились спилить березу в виде исключения, так как «эта тетка орет больше всех».

- В любом случае, мы больше всего расстроены из-за здоровых ясеней, - продолжает жительница Подгорного. – Деревья и сейчас продолжают уничтожать, хотя они никому не мешают. Мы уже обращаемся в прокуратуру.

Наконец, в четверг 3 декабря корреспондент «Комсомолки», проезжая через поселок Береговое Правдинского района, заметил, что рядом рубится очередная придорожная аллея, причем, тоже ясеневая. Рабочих на месте уже не было, но оставить они успели всего одно дерево. Правда, и его, судя по всему, скоро спилят - кора у его основания подрублена топором. Интересно, что пни от спиленных ясеней во всех случаях замаскированы грязными опилками и землей. В итоге, после уборки сучьев нельзя будет понять, была на этом месте аллея, или нет.

Пни от спиленных ясеней во всех случаях замаскированы грязными опилками и землей. Фото: Иван МАРКОВ

По всем случаям «Комсомолка» сделала запрос в региональное министерство развития инфраструктуры, однако пока не получила на них ответы.