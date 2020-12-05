Экс-депутат горсовета Калининграда заказал концерт Моргенштерна на 10-летие своего сына

Сумма, которую заплатили рэперу, не раскрывается. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бывший депутат калининградского горсовета Олег Шкиль в честь 10-летия своего сына заказал выступление популярного рэпера Моргенштерна. Закрытый концерт прошел в развлекательном клубе «Планета», который принадлежит бывшему народному избраннику. Короткий видеоотчет о празднике бизнесмен опубликовал в аккаунте в инстаграме, который ведет вдвоем с сыном.

Видео с вечеринки некоторое время можно было увидеть в соцсетях, но потом ролик удалили. Фото: Инстаграм

На видео можно разглядеть самого Моргенштерна с подтанцовкой, исполняющего песню «El Problema». В другом конце зала, украшенного шарами, блестками, логотипами «Louis Vuitton» и почему-то силуэтами мышей из мультфильма про кота Леопольда, беснуются дети. Однако после слов «Цепи на мне — это тысячи тыщ (пять мультов). Эй, я никогда ни на че не копил», ролик обрывается.

Сумма, в которую обошлось приглашение рэпера, не раскрывается. Но можно вспомнить, что 30 ноября Моргенштерн выступил на корпоративе в Екатеринбурге и, как сообщалось,это стоило приглашающей стороне в 4 миллиона рублей.

Отметим, что проведение банкетов,свадеб, корпоративов и других праздничных мероприятий в Калининграде находится под запретом уже больше двух месяцев из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Разрешается организовывать массовые культурные мероприятия (концерты, спектакли) при соблюдении ограничений по количеству зрителей.