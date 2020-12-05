«Ситуация остается напряженной»: Главное из визита в Калининградскую область полпреда президента Гуцана и министра здравоохранения Мурашко

Александр Гуцан и Михаил Мурашко Фото: Иван МАРКОВ

«Надо просто привыкнуть»

В субботу, 5 декабря, в Калининград прибыли министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, которые провели совещание в региональном правительстве по теме распространения коронавируса и связанной с ним ситуацией. Во время общения с прессой, чиновники рассказали о «сложном, но контролируемом» положении в области.

Гуцан не был оригинален и отметил, что развитие ситуации будет зависеть от самих жителей и что «надо просто привыкнуть и принять рекомендации Роспотребнадзора».

- Мы должны понимать, что от каждого из нас зависит здоровье и жизнь наших близких, родственников, коллег по работе. Нам надо в это непростое время исключить возможность нахождения в местах массового скопления людей, — подчеркнул полпред. – Мы должны заботиться не о койках свободных, а о том, чтобы не попасть на эти койки.

Также Гуцан напомнил, что врачи продолжают работать в экстремальных условиях, и что калининградцам не стоит об этом забывать.

«Стабильно, но управляемо»

У Михаила Мурашко журналисты в первую очередь спросили, считает ли он после визита и осмотра медицинских учреждений ситуацию в Калининградской области тревожной.

- На сегодняшний день ситуация остается напряженной, - заявил Мурашко. - Ситуация управляемая, и сегодня здесь отработала группа специалистов министерства здравоохранения. Те лекарственные препараты, которые должны поступать и использоваться в амбулаторной и в стационарной сети, на сегодняшний день поступили.

При этом, министр отметил, что в медучреждениях пока еще достаточно мест для тех, кто заразился ковидом.

- Ситуация по коечному фонду спокойная, есть достаточное количество мест. Мы видим, что система долечивания внедрена: есть койки первого приема пациентов, которые позволяют именно в острый период оказать помощь, в том числе реанимационную, — добавил Мурашко.

За несколько дней до визита министра губернатор Антон Алиханов сообщал в своем инстаграме о статистической ошибке, из-за которой в региональном и федеральном министерстве были разные данные по свободным ковидным койкам в Калининградской области. В связи с этим Михаил Мурашко объяснил, как собирается статистика по коронавирусным больным в регионе.

- Здесь имеется информационная медицинская система, разработанная компанией «Барс», которая позволяет вести амбулаторные и стационарные карты пациентов. На основе нее можно эффективно использовать элементы сбора статистики и четко управлять, — объяснил глава минздрава.

«Дефицита коек нет»

Также журналисты поинтересовались у Михаила Мурашко, действительно ли в регионе есть дефицит реанимационного оборудования и коек.

- Дефицита реанимационных коек нет, - ответил министр. – Мы сегодня прошли и посмотрели: реанимационного оснащения достаточно. Самое главное на сегодняшний день — вовремя маршрутизировать больных. В том числе работу реанимационно-консультативных центров, которые позволяют своевременно выявлять пациентов с риском развития тяжелых состояний и, соответственно, переводить их.

Министр отметил, что лично отследил этапность оказания помощи в городских больницах, а московские специалисты провели определенные консультации для калининградских медработников.

О жертвах самолечения

Когда представители прессы подняли вопрос о доступности антибиотиков для пациентов, занимающихся лечением коронавируса в домашних условиях, Мурашко вспомнил посещение одного из калининградских стационаров и то, что он там увидел.

- Антибиотики должны назначаться только по предписанию врача, - напомнил глава минздрава. – К сожалению, могу констатировать, что сегодня, посещая стационары, мы видели пациентов, которые поступили в запущенном состоянии.Они самостоятельно или по рекомендациям каких-то родственников, не имеющих прямого отношения к лечению ковидных больных, но имеющих отношение к медицине, начинали с первых дней принимать антибиотики.

По словам министра, это в корне неправильный путь лечения.

- К сожалению, эта практика подчас дает формирование осложнений. Нужно следовать именно тем современным рекомендациям, а они не начинаются с приема антибиотиков. Поэтому эффективность терапии в первую очередь складывается из того, что предложено академическим сообществом.

Мурашко добавил, что в калининградские амбулатории все необходимые лекарства поступили.

- Специально заходил, смотрел: они есть в наличии и именно нуждающимся пациентам должны выдаваться амбулаторно. Министерство промышленности и торговли дополнительно развернуло производственные мощности, а министерство здравоохранения 17 площадкам согласовало выпуск антибиотиков. Поэтому дефицит сегодня ликвидируется, — добавил он.

Антон Алиханов к этому добавил, что регион удвоит объем средств бюджета на закупку лекарств для больных с подтвержденным коронавирусом и ОРВИ.

Послаблений на Новый год не будет

После беседы с министром журналисты напомнили губернатору Антону Алиханову, что в Санкт-Петербурге и Калининградской области самая сложная ситуация в связи с эпидемией коронавируса, и власти Санкт-Петербурга даже заявили по этому поводу, что не ждут туристов на Новый год.

- А ждем ли мы туристов? – уточнили журналисты.

- Знаете, никаких специальных дополнительных послаблений относительно больших массовых мероприятий не будет, - ответил Алиханов. - Мы вышли в коридор 180-190 заболевших ежедневно. Благодаря большой работе, которую провело министерство здравоохранения РФ в период с начала пандемии, оборачиваемость коек и скорость вылечивания пациентов значительно выросла. Все возможности у нас есть, чтобы мобильно управлять в том числе и коечным фондом. Ситуация остается напряженной, тем не менее, она стабильная, контролируемая, - ответил Алиханов.

Ситуация, по словам Алиханова, может поменяться, однако надежд на это немного.

- Мы не видим оснований, чтобы менять условия тех ограничений, которые были введены. Они останутся такими, как на настоящий момент. В случае, если будет какое-то существенное улучшение, мы будем обсуждать эти вопросы, но пока ситуация находится в этой точке, ни о каких послаблениях речи быть не может, — добавил глава региона.

Когда же у губернатора спросили, стоит ли ждать ужесточения антиковидного режима, он добавил:

- Мы принимаем решения, исходя из динамики. Еще раз повторю, динамика не двигается в сторону серьезного ухудшения, поэтому дополнительных как послаблений, так и ограничений мы не планируем. Наша задача была снять напряженность с наших медиков, - добавил глава региона.