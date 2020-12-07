По ощущениям – минус 10: синоптики рассказали о погоде на неделю в Калининграде

Температура не раз будет опускать ниже нуля. Фото: Александр Подгорчук

За первые шесть дней зимы минимальная температура в Калининграде составила -4,6 градуса (была зафиксирована в ночь на 2 декабря). На выходных маятник качнулся в другую сторону – синоптики зарегистрировали аномально высокие +9,2, и теперь зима снова попытается взять свое.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник днем температура снова будет положительной и достигнет +2 градусов. Мороз ударит в ночь на вторник. Воздух остынет до -4, но из-за высокой влажности (около 80%) и сильного, пронизывающего юго-восточного ветра на улице будет ощущаться как -9..-10 градусов.

В понедельник днем, кстати, ветер будет крепче, чем ночью. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду, а к утру вторника скорость упадет до 14-ти.

Днем 8 декабря температура составит около нуля. Ближе к вечеру не исключен небольшой снег. Похожая картина – 0 градусов (но без осадков) ждет нас и в среду.

В четверг синоптики покажут 0..+1 и снова стоит ждать снега.

С пятницы в регион вернется тепло. Воздух прогреется до +3 градусов и на этой отметке температура продержится до конца выходных. Прогнозируются обложные дожди и юго-восточный ветер скоростью около 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение недели будет нестабильным. После идеальных (760 мм) понедельника и вторника оно немного подрастет (до 763 мм), но к выходным понизится (минимум – 755 мм).