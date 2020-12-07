Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 декабря 2020 года: снова антирекорд

За первые семь дней декабря в области выявили уже 1351 заразившегося коронавирусом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По состоянию на 7 декабря в Калининградской области, выявлено 12 817 случаев заражения COVID-19 (+198 за сутки - новый антирекорд). Нарастающим итогом обследовали 391 851 (+2674) человек, 9 491 человек выздоровел (+48), умерли 132 (+2). Остаются под медицинским наблюдением 5494 человека (+202).
.
Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 53 пенсионера;
- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 28 медицинских работников, в том числе 2 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 20 неработающих;
- 14 сотрудников образовательных учреждений;
- 12 учащихся (лицей №7, школа №3, Гимназия №2 Черняховска, школа пос. Привольное (Черняховский район), школа пос. Маршальское (Гурьевский район), Школа Будущего и гимназия Гурьевска, кадетский корпус в Гусеве, Нестеровская школа, школа пос. Железнодорожный, школы №10 и №38 Калининград);
- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 5 работников торговли и общественного питания;
- 4 работника банков;
- 3 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 студента (БФУ, Колледж сервиса и туризма);
- 2 воспитанника детских дошкольных учреждений (детский сад 4 Черняховск, Детский сад 5 Гусев);
- 2 ребенка двух и трех лет;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник предприятия бытовых услуг;
- сотрудник охранного предприятия.
В структуре заразившихся- 139 человек с симптомами ОРВИ, у 44 пациентов - пневмония, 15 бессимптомных случаев.
Всего за первые семь дней декабря в области выявили 1351 заразившегося коронавирусом. Для сравнения, за первые семь дней ноября инфицировались 828 человек - на 39% меньше.