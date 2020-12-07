Черная месса на кладбище в Светлом: Неизвестные надругались над могилой мужчины, умершего 10 лет назад

Полицейские внимательно обследовали могилу и начали проверку. Фото: СОЦСЕТИ

На кладбище в Светлом накануне произошел странный и зловещий случай. Супруги пришли почтить память родственника, скончавшегося около 10 лет назад, и заметили, что с захоронением что-то не так. «Мои свекор со свекровью пришли на кладбище прибрать могилу и обратили внимание, что могильная плита была вскрыта, а затем замазана клеем, - сообщила их родственница Галина в группе «Подслушано. Светлый» в социальной сети «ВКонтакте».

- Орудовал не один человек, так как гробница тяжелая. Они ее вскрыли, уложили все. И на клей обратно посадили, по бокам все замазали, - пояснила Галина.

Обескураженные супруги обратились в администрацию кладбища, но там только плечами пожали:

- Никого не видели, ничего не знаем.

Вызвали полицию. В присутствии силовиков могила была вскрыта. То, что там увидели собравшиеся, повергло всех в шок, даже полицейских, которым к кровавым картинкам не привыкать. Хотя крови не было. Под могильной плитой находилась россыпь куриных яиц и фотографии лежащих на этом же кладбище покойников. Все было оформлено в виде «маленького гробика».

Вскрыли могилу, а там... Фото: СОЦСЕТИ

Полиция начала проверку по факту вандализма, а в интернете попытались выдвинуть версии, что же это означает. Большинство комментариев сводилось к тому, что на кладбище провели ритуал, связанный с черной магией. Целью действа могла стать порча. Одна из калининградок поместила пространный пост о т.н. «кладбищенской порче» (если в это верить, все выглядит очень страшно). Кто-то предложил поскорее обратиться к экстрасенсам, а кто-то, то ли в шутку, то ли нет, – вернуть в нашу жизнь костры инквизиции.

Мы попытались понять, что произошло и обратились к священнику. Пресс-секретарь Калининградской епархии РПЦ Давид Рожин сообщил нам следующее:

- О подобных случаях я прежде не слышал. Вероятно, речь идет о надругательстве над могилой человека. С другой стороны все это странно и похоже на обряд. Что-то из области мифов и легенд. Для христианина даже рассуждать об этом нет смысла. Неизвестно, что пришло на ум людям.

- Может это черная месса?

- Ни разу не встречался с обрядами черной мессы. Разве что в кинематографе. Но и там много вымыслов.

Священник отметил, что каких-то специальных религиозных обрядов для таких случаев не предусмотрено, но родственникам стоит в первую очередь зайти в храм (в Светлом их два) и обратиться к священнику.

- Стоит рассказать священнику о случившемся и послушать, что он скажет. Он поможет, - сказал отец Давид.

Можно поставить свечу и заказать панихиду. Не исключен вариант, при котором священника пригласят на кладбище, к этой самой могиле. Там он сможет произнести заупокойную молитву.