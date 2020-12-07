Облитый мочой водитель автобуса Советск - Калининград: И тут я услышал сзади: «А это тебе привет!»

Юрий за рулем автобуса 35 лет. Но мочой его облили впервые. Фото: Александр Подгорчук

«ОН ПОДОЗРИТЕЛЬНО ВСТАЛ И РАССТЕГНУЛ РЕМЕНЬ»

В конце прошлой недели в Калининграде произошло дурно пахнущее происшествие в рейсовом автобусе, следовавшем из Советска. По словам очевидцев, написавших об этом в сообществе «Инцидент – Советск», водитель еще на вокзале взял на борт нетрезвую пару.

- Перед Талпаками мужчина попросил выйти в туалет. Несколько раз, - пишет очевидец. - Водитель ему сказал, что не положено. Мужчина подозрительно встал, расстегнул ремень, было темно, ничего не видно. Затем сел на место. Уже в Калининграде на одной из остановок они собрались выходить. Мужчина вышел, за ним собралась выходить его женщина, но перед этим она подошла к водителю и вылила на него из пакета жидкость (это оказалась моча).

Что последовало далее, очевидец умалчивает.

На автовокзале информацию подтвердить не смогли, так как на работу заступила другая смена, однако сообщили, что рейс обслуживала компания «Аркада». Оператор «Аркады» подтвердил корреспонденту «Комсомолки», что инцидент с мочой действительно был, вскоре это подтвердил и пострадавший водитель Юрий Шатунов (фамилия водителя изменена - Ред.).

«ПОЧЕМУ У ВАС НЕТ САНИТАРНЫХ ОСТАНОВОК?»

- Да, оба пассажира были пьяные. Они сели в Советске на вокзале, - говорит Юрий. - Где-то перед Большаково начали спрашивать, почему у нас нет санитарных остановок. А у нас ведь всего полтора часа езды, какие там санитарные остановки? В общем, я ответил, что у нас не предусмотрены санитарные остановки. Ну и все, дальше тишина была.

Проезжая мимо поселка Талпаки, водитель также не стал останавливаться, чем вывел из себя продолжавших терпеть пассажиров.

- Мужик начал возмущаться: «Почему ты мне не остановил?» А я говорю: «В смысле?» А он такой: «Я писать хочу!» А я просто не мог там остановиться, потому что пришлось бы стоять на трассе, нарушая все правила. Не дай бог, кто-нибудь ехал бы, я бы остался крайним. В итоге, я просто сказал, что останавливаться не буду. А минут через 15 у меня женщина выходила на остановке. Я посмотрел, никто больше не выходит. Я и поехал дальше.

МОКРОЕ ДЕЛО

По всей вероятности, недовольные пассажиры именно в этот пятнадцатиминутный отрезок времени и успели сделать свое мокрое дело.

- Уже в Калининграде я услышал просьбу кого-то из пассажиров остановиться у «Тойота-центра», - продолжает свою невеселую историю водитель. – Проблем нет, я остановился. Тот мужик вышел. Но в салон-то я не поворачивался, а только глянул в зеркало заднего вида. И тут слышу сзади голос: «А это тебе привет!» Я голову поворачиваю, и весь вот этот пакет выливается на меня. Женщина это сделала, жена того, что вышел. Я из автобуса выскочил, и к ней: «Ты что делаешь, тварь?!» И мужик сразу же полез в драку. Разок он успел мне попасть.

- А вы-то ему успели?

- Я даже и не пытался, - отвечает Юрий. – Если бы я завелся, я бы мог их покалечить, все-таки в ВДВ служил. Я все пытался их остановить, и вызвать полицию, но потом они резко развернулись и ушли, правда, пообещали еще со мной в Советске разобраться. А меня другие пассажиры еще ждали.

- Это у вас впервые такое случилось?

- Конечно! Я же с 1985 года работаю, и такой инцидент впервые.

- На работе не потребовали возмещения морального ущерба?

- Сегодня наши должны были пойти и снять показания с видеокамер в Советске, чтобы вычислить этих людей. Но я сейчас в рейсе, не уточнял еще, и мне звонка не было. В любом случае, я это так не оставлю. А если бы он ко мне с ножом подошел? Заявление в полицию я написать не успел еще, потому что был в шоковом состоянии, и не сообразил. Сейчас жду ответа начальства, и, если что, буду подключать уже своих людей, - заключил Юрий Шатунов.