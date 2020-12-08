Коронавирус в Калининграде, последние новости на 8 декабря 2020 года: впервые больше 200 случаев

Под медицинским наблюдением остаются 5722 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 7 декабря в Калининградской области, выявлено 13 021 случай заражения COVID-19 (+204 за сутки - новый рекорд). Нарастающим итогом обследовали 393 633 (+1782) человек, 9 713 человек выздоровели (+222), умерли 132. Остаются под медицинским наблюдением 5722 человека (+228).

. Фото: Яндекс

Среди заболевших:

- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 41 пенсионер;

- 39 медицинских работников, в том числе 9 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 14 учащихся (школы №38, №24, Гимназия №40, «Ганзейская ладья», «Альбертина» в Калининграде, школа поселка Донское, школа в Зеленоградске, школа №1 в Светлом, школа №1 в Гусеве, школа №1 в Черняховске);

- 10 сотрудников образовательных учреждений;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 8 работников торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;

- 2 работника банков;

- сотрудник охранного предприятия;

- 2 студента (КИТИС, КМРК);

- 9 неработающих

В структуре заразившихся- 133 человека с симптомами ОРВИ, у 50 пациентов - пневмония, 21 бессимптомный случай.