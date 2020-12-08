Коронавирус в Калининграде, последние новости на 8 декабря 2020 года: впервые больше 200 случаев

Под медицинским наблюдением остаются 5722 человека.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По состоянию на 7 декабря в Калининградской области, выявлено 13 021 случай заражения COVID-19 (+204 за сутки - новый рекорд). Нарастающим итогом обследовали 393 633 (+1782) человек, 9 713 человек выздоровели (+222), умерли 132. Остаются под медицинским наблюдением 5722 человека (+228).
.
Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 41 пенсионер;
- 39 медицинских работников, в том числе 9 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 14 учащихся (школы №38, №24, Гимназия №40, «Ганзейская ладья», «Альбертина» в Калининграде, школа поселка Донское, школа в Зеленоградске, школа №1 в Светлом, школа №1 в Гусеве, школа №1 в Черняховске);
- 10 сотрудников образовательных учреждений;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 8 работников торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг;
- 2 работника банков;
- сотрудник охранного предприятия;
- 2 студента (КИТИС, КМРК);
- 9 неработающих
В структуре заразившихся- 133 человека с симптомами ОРВИ, у 50 пациентов - пневмония, 21 бессимптомный случай.