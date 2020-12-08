До 30 пациентов в сутки, 12-часовые смены без выходных: ординатор БФУ рассказал о работе в «красной зоне»

Егор отмечает, что к каждому пациенту старается найти индивидуальный подход. Фото: БФУ им. И. Канта

Ординатор БФУ имени Канта второго курса «Невралгия» Егор Шульгин работает врачом-стажером в Калининградской областной инфекционной больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также в приемном покое.

- Нагрузка приличная, - признался Егор порталу kantiana.ru. - Длинные смены по 12 часов, отсутствие выходных, ночные дежурства. Но я уже привык. Особенно тяжело было в начале – в мае, когда я только приступил к работе: каждый день собирался на смену, как на войну. Помогает то, что пациенты, которых я веду под руководством опытного врача, действительно тебе доверяют и готовы лечиться. Также меня поддерживают старшие коллеги – опытные врачи: открыты к нам, к ординаторам, и всегда готовы прийти на выручку».

По признанию ординатора, бывает, что в день он работает с 30 пациентами, в том числе и с тяжелобольными. К каждому старается найти индивидуальный подход.

- Пациенты и после выписки могут позвонить для консультации, - говорит врач. - Я стараюсь работать профессионально и объективно, но все равно за каждого своего подопечного очень переживаю. Пандемия для меня вообще сыграла судьбоносную роль: я утвердился в намерении быть врачом. И, кажется, я готов освоить и новые специальности. Хотелось бы остаться работать в больнице и после завершения «горячей» ситуации».

В БФУ имени Канта отмечают, что на сегодня 235 студентов высшего и среднего профобразования, ординаторов и аспирантов медицинского института включились в работу по ограничению распространения в регионе коронавирусной инфекции.

- Они работают помощниками врачей, медсестрами и врачами-стажерами, выполняя множество важнейших функций по уходу и лечению больных. Непосредственно в «красной зоне» трудятся 49 человек, - рассказали в пресс-службе вуза.

Особую, незаменимую роль в помощи лечебным учреждениям всей Калининградской области играют уже получившие диплом врача ординаторы университета. На время пандемии они переквалифицировались и сменили свои профессии на специальности инфекциониста, пульмонолога и анестезиолога-реаниматолога.

Несмотря на высокую врачебную занятость, ординаторы продолжают учиться в дистанционном режиме: теория в режиме видеоконференций, а практика производится непосредственно на рабочем месте.

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