Елена Дятлова: Стальные заборы вдоль дорог заменим на «живые» и пластиковые

Заборов в нашем городе становится все больше. Фото: Иван МАРКОВ

«Мы на развилке»

Во вторник журналисты спросили главу администрации Елену Дятлову, почему мэрия не внимает замечаниям губернатора Антона Алиханова по поводу тротуарных ограждений (глава региона назвал эти заборы «лишними вещами, уродующими города») и продолжает городить заборы даже на узких исторических улочках. Причем, иногда и вовсе доходит до абсурда. Например, 29 ноября калининградцы заметили, что дорожники принялись озаборивать площадь Победы, но уже на следующий день демонтировали установленные ограждения.

- Мы всегда находимся на развилке: красиво и безопасно, – объяснила Елена Дятлова. - Нормы, принятые сегодня, говорят о том, что необходима установка перильных ограждений. Мы имеем многочисленные предписание от органов ГИБДД с одной стороны, а с другой мы понимаем, что на площади они вряд ли должны появиться, потому что это будет ухудшать внешний вид. И тут мы должны принимать решение: либо мы боремся за каждую жизнь (можно бороться путем ограничений и установкой заборов), либо наши жители, которые в том числе являются причиной возникновения ДТП, все-таки будут сознательными и перестанут переходить дороги в неположенных местах.

Пластиковая альтернатива

Дятлова отметила, что статистика включает очень много случаев ДТП, когда пешеходы переходят дорогу в неустановленном месте.

- Мы сейчас провели анализ неисполненных контрактов, где должны были быть установлены перильные ограждения, - продолжила глава администрации. - Где-то мы отказались от этого, но в некоторых местах до конца года мы все-таки установим ограждения. Но со следующего года начинаем жить по новым правилам. По новым правилам, даже если мы будем ставить перильные ограждения, то это будет композитный материал. Просто нам не хочется выкидывать денежные средства, чтобы менять ржавый «крест» (фрагмент забора - Ред.) каждые пять лет или делать его подкраску.

Тут стоит отметить, что устанавливаемые ограждения изготавливаются из оцинкованного металла, который не ржавеет, и не было еще ни одного случая, чтобы их красили. А меняют «кресты», в основном, после многочисленных ДТП, что превращает установку заборов в золотую жилу для их производителя. После того, как в регионе заработал завод по производству композитных ограждений, появилась возможность заместить поставщика из большой России на местного.

Живые изгороди против стали

- А вообще комитет городского хозяйства сейчас проезжает по улицам и смотрит сложившуюся архитектуру тротуаров и дорог, - вдруг заметила Елена Дятлова. - Там, где есть зеленые участки, мы будем высаживать изгороди, которые будут высотой до 90 сантиметров и тем самым выполнять роль естественного ограждения для невозможности выхода пешеходов на проезжую часть. Это не значит, что будет так - и точка. Каждый раз будет точечный подход и индивидуальное принятие решений.

- Елена Ивановна, а вам не кажется странным, что наши дорожники огораживают не только магистрали, но и улицы с минимальным автомобильным трафиком? – поинтересовались журналисты и привели в качестве свежего примера Каштановую аллею.

- Вы знаете, если вы посмотрите статистику, то увидите, что давят не на Ленинском проспекте и на площади. Такого рода ДТП происходят, например, на улице Дзержинского. Как правило, шестиполосная дорога останавливает людей от ее пересечения. А двухполосная улица – наоборот. Ограничительными мерами мы не сможем бороться, должно быть изменение сознания пешехода, изменение сознания водителя, чтобы не допускать наездов.

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