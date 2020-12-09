Коронавирус в Калининграде, последние новости на 9 декабря 2020 года: рост седьмой день подряд

В декабре установлен уже пятый суточный рекорд. Фото: Андрей АБРАМОВ

Число новых случаев коронавируса растет в нашей области седьмой день подряд. За последние сутки выявили 217 инфицированных - очередной рекорд. Всего за время пандемии в регионе заразились 13 238 человек. Нарастающим итогом обследовали 399 576 (+5943) человек, 9 956 человек выздоровели (+243), умерли 132. Остаются под медицинским наблюдением 5893 человека (+171).

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Среди заболевших:

- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 24 пенсионера;

- 28 медицинских работников, в том числе 7 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 20 постояльцев психоневрологического интерната Советска;

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 15 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 14 учащихся (школы №4, №6 и №12, Лицеи №17 и №23 Калининграда, Школа Будущего Гурьевска, школа №1 Гусева, Гимназия №1 Советска, школа №6 и Лицей №1 Балтийска);

- 13 неработающих;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 работников торговли и общественного питания;

- 3 студента (БФУ им. Канта, КГТУ);

- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника с/х предприятия;

- 2 сотрудника банков;

- 2 воспитанника (д/с 7 Гурьевск, д/с 100 Калининград);

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник санатория.

В структуре заразившихся- 165 человек с симптомами ОРВИ, у 39 пациентов - пневмония, 13 бессимптомных случаев.