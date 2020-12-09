Коронавирус в Калининграде, последние новости на 9 декабря 2020 года: рост седьмой день подряд

В декабре установлен уже пятый суточный рекорд.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Число новых случаев коронавируса растет в нашей области седьмой день подряд. За последние сутки выявили 217 инфицированных - очередной рекорд. Всего за время пандемии в регионе заразились 13 238 человек. Нарастающим итогом обследовали 399 576 (+5943) человек, 9 956 человек выздоровели (+243), умерли 132. Остаются под медицинским наблюдением 5893 человека (+171).
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Фото: Яндекс
Среди заболевших:
- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 24 пенсионера;
- 28 медицинских работников, в том числе 7 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 20 постояльцев психоневрологического интерната Советска;
- 16 сотрудников образовательных учреждений;
- 15 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 14 учащихся (школы №4, №6 и №12, Лицеи №17 и №23 Калининграда, Школа Будущего Гурьевска, школа №1 Гусева, Гимназия №1 Советска, школа №6 и Лицей №1 Балтийска);
- 13 неработающих;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 работников торговли и общественного питания;
- 3 студента (БФУ им. Канта, КГТУ);
- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника с/х предприятия;
- 2 сотрудника банков;
- 2 воспитанника (д/с 7 Гурьевск, д/с 100 Калининград);
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник санатория.
В структуре заразившихся- 165 человек с симптомами ОРВИ, у 39 пациентов - пневмония, 13 бессимптомных случаев.