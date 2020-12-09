«У нас вся страна пьяная, и ничего»: Комментаторы поругались из-за калининградского водителя, облитого мочой

Случай в рейсовом автобусе разделил россиян (и не только) на два враждующих лагеря. Фото: Иван МАРКОВ

В минувшую пятницу в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Советск - Калининград, произошел инцидент с участием водителя и двоих нетрезвых пассажиров, половину дороги требовавших сделать санитарную остановку. Неожиданная развязка произошла на финише маршрута. Оказалось, что пассажиры (это была семейная пара), не вытерпев, справили нужду (по счастью только малую) в пакет и вылили его содержимое на источник своих страданий, то есть на водителя. Далее произошла короткая потасовка, и один из пассажиров даже успел ударить облитого мочой водителя. Пообещав продолжить «разговор», пассажиры скрылись, а водитель через СМИ пообещал подключить к делу полицию и «своих людей».

Эта история моментально вызвала живой отклик у читателей «Комсомолки». В комментариях они заняли две противоположные позиции и переругались между собой (приводим переписку с исправленной орфографией):

"Так надо понимать людей, даже если они выпили, - пишет Дмитрий из Москвы. - А если водителю писать захочется, он же не будет спрашивать, он просто остановится и сходит по делам. Добрее надо быть, правильно, что вылили на него мочу. Заслужил!"

"И что, теперь требования каждого алкаша выполнять?" – спорит с Дмитрием Константин из Санкт-Петербурга, культурной столицы России.

"Неправы все! - пытается найти золотую середину калининградец Виктор. - Водитель должен был проявить человечность и найти, где можно было, не нарушая правил, остановиться. А пассажиров, которые таким образом отомстили водителю, нужно найти и наказать".

"Ну, а что, нельзя было действительно остановиться? – пишет далее комментатор Дмитрий с австралийского домена. - К лешему эти инструкции, положено - не положено... Кто их пишет? Никто бы не умер, и не облили бы, и "спасибо" сказали бы, если бы дал людям облегчиться. Ну и что, что пьяные? Не дебоширили ведь. У нас вся страна пьяная, и ничего (подчеркнем, что Дмитрий пишет с австралийского домена - Ред.). Славяне забыли самую главную инструкцию: "Помоги дальнему, ибо дальний поможет твоему ближнему, которого тоже в дороге может прихватить, и тоже пьяного, причем". Все мы люди, а живем как собаки.

Вскоре в комментариях появился коллега потерпевшего, Николай из Санкт-Петербурга. Однако профессиональную солидарность не проявил:

"Водитель реально заслужил... Я и сам работал на автобусе, и, несмотря на правила, важно оставаться адекватным человеком. Это автобус идет по лесам и полям. Уж найти место и остановиться не составило бы никаких проблем. Поставил бы водитель себя на место этих людей. Он решил "встать в позу", но ответку явно за это не ждал. В следующий раз остановит точно".

А один из московских читателей, узнав об истории, произошедшей в автобусе, и вовсе решил потроллить калининградцев:

"Ну и культурка в этом регионе! - написал он. - А все долдонят о близости к Европе, о европейском менталитете, что Калининград, вроде бы, и не Россия. Хотя из российского бюджета финансирование получают, и эта территория России, заселенная населением из деревень. Вам до европейской культуры как до Америки!"

Разумеется, в Москве с культурой полный порядок.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Облитый мочой водитель автобуса Советск - Калининград: И тут я услышал сзади: «А это тебе привет!»

В конце прошлой недели в Калининграде произошло дурно пахнущее происшествие в рейсовом автобусе, следовавшем из Советска. По словам очевидцев, написавших об этом в сообществе «Инцидент – Советск», водитель еще на вокзале взял на борт нетрезвую пару (подробности).